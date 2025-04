Cosa ha indossato Mara Sattei per la proposta di matrimonio del fidanzato Alessandro Donadei

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Mara Sattei è diventata protagonista di una serata indimenticabile: lo scorso 28 aprile ha compiuto 30 anni e per l'occasione ha organizzato una maxi festa con decine di amici e persone care. Tra candeline, palloncini e brindisi, però, non si sarebbe mai aspettata di vedere il fidanzato Alessandro Donadei inginocchiarsi per farle una romantica proposta di matrimonio. La cantante naturalmente ha risposto sì, apparendo non poco sorpresa ed emozionata di fronte l'incredibile sorpresa. Cosa ha indossato per questo grande giorno? Ecco tutti i dettagli del look da compleanno-proposta di matrimonio.

La festa di compleanno di Mara Settei

Il 28 aprile Mara Sattei ha festeggiato il 30esimo compleanno in un noto locale milanese. Il party stava procedendo a gonfie vele tra brindisi, musica e abbracci quando Alessandro Donadei, il produttore musicale con cui è fidanzata da anni, si è inginocchiato per mostrarle l'anello di fidanzamento.

Mara Sattei con l'anello di fidanzamento

Si tratta di una fedina con un grosso diamante centrale incastonato, un gioiello da sempre associato alle proposte di matrimonio e considerato simbolo di amore eterno. Il dolce momento è andato in scena poco dopo che la cantante ha spento le sue 30 candeline e ha lasciato tutti i presenti senza parole. Al momento non si sa nulla sulla data delle nozze ma non si esclude che i due possano pronunciare il fatidico sì la prossima estate.

Il compleanno di Mara Sattei

Il look di Mara Sattei per la proposta di matrimonio

Sebbene non sapesse nulla della romantica proposta, Mara Sattei è riuscita lo stesso a dare il meglio di lei in fatto di stile durante la serata. Del resto aveva riunito tutti per il 30esimo compleanno, dunque il look scelto si è rivelato perfetto per una festa all'insegna del glamour.

Mara Sattei

La cantante ha puntato sull'eleganza senza tempo del nero con un lungo abito a sirena interamente drappeggiato (che sembra essere di Vivienne Westwood), un modello di raso con un corsetto strapless rigido e "a punta" e una maxi gonna con spacco laterale. Per completare il tutto ha scelto un paio di collant semi velati e delle pumps col tacco alto. Non sono mancati i punti luce con collana e orecchini di diamanti, esaltati da un raccolto bon-ton.