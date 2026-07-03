Aurora Ramazzotti arriva in Sicilia: si prepara al matrimonio con la t-shirt a tema sposa

Aurora Ramazzotti è già volata in Sicilia in vista del suo matrimonio con Goffredo Cerza. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare il primo look a tema sposa?

Manca davvero pochissimo al gran giorno di Aurora Ramazzotti: domenica 5 luglio 2026 sposerà Goffredo Cerza, coronando il suo sogno d'amore dopo 9 anni di relazione e la nascita del piccolo Cesare. Gli ultimi mesi sono stati di grandi preparativi tra scelta degli abiti delle damigelle e organizzazione dei tavoli ma ora il countdown è arrivato quasi al termine e l'ansia si fa decisamente sentire. Ieri pomeriggio l'influencer è partita alla volta della Sicilia, dove pronuncerà il fatidico sì, e al suo fianco ha voluto alcune delle persone più importanti della sua vita, ovvero mamma Michelle Hunziker e le sorelle Sole e Celeste Trussardi. Poteva mai mancare il look a tema sposa?

Aurora Ramazzotti arriva in Sicilia con mamma Michelle

Aurora Ramazzotti ha giocato leggermente d'anticipo per arrivare prontissima al matrimonio con Goffredo: fin da ieri è volata in Sicilia, così da tenere sotto controllo gli ultimi dettagli da sistemare e da concedersi qualche ora di relax prima dell'inizio delle danze. Mamma Michelle, che nelle Stories di Instagram si è detta super emozionata per il gran giorno della figlia, non ha potuto fare a meno di documentare l'intera partenza, dal trasfert in auto all'arrivo all'aeroporto di Catania. Il dettaglio che non è passato inosservato? La futura sposa è già entrata nel mood dell'evento sfoggiando un look a tema matrimonio.

L’arrivo in Sicilia

Aurora Ramazzotti in bianco prima del matrimonio

Per l'arrivo in Sicilia Aurora Ramazzotti ha abbinato un paio di jeans leggermente a zampa e a vita bassa a una t-shirt total white personalizzata. Si tratta del classico modello con maniche corte e girocollo, la cui particolarità sta nel fatto che sul petto è decorata con una cascata di cristalli che riproducono la scritta "Wife of the party", ovvero "La moglie del party", chiaro riferimento al matrimonio alle porte. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali col tacco comodo, degli occhiali da sole da diva e l'accessorio per capelli più gettonato dell'estate, il mollettone, essenziale per realizzare dei raccolti "improvvisati". Insomma, Aurora sembra essere super entusiasta: in quanti non vedono l'ora di ammirarla in abito da sposa al fianco di Goffredo?