Aurora Ramazzotti dopo le critiche spiega perché si è sposata coi sandali: “Ho messo le uniche cose che avevo portato”

Dopo le polemiche per il look nuziale scelto nel giorno delle firme in Comune, Aurora Ramazzotti ha spiegato perché si è sposata coi sandali tanto criticati.

Sono passati alcuni giorni, ma Aurora Ramazzotti è ancora in estasi: faticherà a riprendersi dal weekend di festeggiamenti per il suo matrimonio, appena concluso! La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha sposato il fidanzato Goffredo Cerza: sono stati tre giorni all'insegna dell'amore, assieme a tutte le persone care, la famiglia, gli amici. Gli sposi hanno invitato tutti in Sicilia per le nozze: è stata una vera e propria favola a occhi aperti per loro! Eppure un piccolo incidente di percorso c'è stato, che fortunatamente non ha compromesso la riuscita dell'evento: un'eruzione dell'Etna unita a sciopero aereo che hanno complicato il ritorno a casa di tutti, bloccando gli ospiti sull'isola!

La sposa ha cambiato più abiti nel corso dei tre giorni dedicati ai festeggiamenti, ma quello più discusso è stato sicuramente il look del venerdì, l'outfit indossato per il rito civile, quando c'è stata la firma dei documenti. Questa prima fase burocratica si è svolta presso il monastero di San Benedetto a Militello. Aurora Ramazzotti ha indossato un completo bianco molto informale: top e gonna coordinati, con cuffietta sulla testa (un copricapo a rete) e un paio di sandali. Nello specifico, un paio di infradito zebrati black and white.

La scelta non è affatto piaciuta ed è finita immediatamente al centro delle polemiche. Evidentemente questa ondata di critiche è giunta anche alla diretta interessata, che ha voluto rispondere e spiegare i motivi di quella decisione stilistica. Aurora Ramazzotti è una persona ironica, che sa prendersi gioco di sé e lo ha dimostrato in tante occasioni, in cui con leggerezza è riuscita ad affrontare anche temi importanti. Dal body shaming di cui spesso è stata vittima alla salute mentale fino alla sessualità senza tabù, ha sempre parlato a cuore aperto alla sua community, conquistando un posto nei loro cuori proprio per la sua naturalezza e spontaneità. Non si è quindi sottratta a esporsi anche in questo caso, specificando sostanzialmente di aver vissuto quel momento proprio con lo spirito con cui è solita vivere la sua vita normale sempre.

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Il look con sandali per il rito civile

"La cosa più divertente di questo weekend è stato il dissing ai miei sandali con cui sono andata a firmare in Comune. Chi mi conosce sa che non so fare le valigie quindi la verità è che non avevo un outfit per quel giorno e ho messo le uniche altre cose che avevo portato" ha scritto in una Instagram Story. E ha fotografato i sandali "incriminati", i sandali "della discordia".

Aurora Ramazzotti in Giorgio Armani Privé

Tutti i look da sposa di Aurora Ramazzotti

Dopo le firme in Comune, gli sposi hanno organizzato una cena pre wedding assieme agli amici più intimi. Per l'occasione Aurora Ramazzotti ha indossato un abito bianco a sirena, con un corpetto drappeggiato, scollo a cuore, gonna con inserti di pizzo e cristalli, sormontato da un coprispalle in seta lungo fino ai piedi. Alla cerimonia vera e propria del 4 luglio, invece, ha seguito il trend dei cambi d'abito, sfoggiando tre creazioni in tre differenti momenti. Per il rito vero e proprio ha scelto un abito personalizzato realizzato appositamente per lei e firmato Giorgio Armani Privé: è un vestito ispirato a quello indossato da Michelle Hunziker per le nozze con Eros Ramazzotti. In questo modo oltre a coronare un desiderio che coltivava sin da bambina, Aurora Ramazzotti ha anche voluto omaggiare i suoi genitori e in un certo senso chiudere un cerchio. Per il ballo con il marito Goffredo Cerza ha sfoggiato un mini dress strapless: i due hanno regalato ai loro ospiti un piccolo momento di show, cimentandosi con una vera e propria coreografia. Infine, ha indossato anche un terzo abito dalla silhouette estremamente semplice, minimal e pulita, nuovamente un modello Giorgio Armani: abito sottoveste in raso di seta bianco con scollo a V e dettagli scintillanti su bretelline e décolleté.