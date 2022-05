Aurora Ramazzotti porta la sessualità sui social: è una donna che vuole vivere l’intimità senza tabù Aurora Ramazzotti parla spesso di sessualità sui suoi social e non lo fa certo per sostituirsi agli specialisti in materia. È una donna di 25 anni che non ha problemi con questi argomenti: li vive in modo sano, sereno e consapevole e vorrebbe che non fossero più un tabù.

A cura di Giusy Dente

Per molto tempo le donne sono state escluse dal dibattito sulla sessualità. Ne è stata tramandata una visione peccaminosa per secoli, come se la sfera intima fosse qualcosa per cui provare senso di colpa e imbarazzo, qualcosa di sconveniente di cui parlare. In questo modo è stata portata avanti tanta disinformazione e si è andata accentuando la paura costante del giudizio altrui, il timore di vedersi il dito puntato per il solo fatto di voler esplorare il proprio corpo, di voler sperimentare di più, di voler conoscere, di volersi confrontare in modo sereno, senza pregiudizi e stereotipi.

Sui social arrivano i sex influencer

Il sesso è arrivato anche sui social e non solo per fare meme e facile ironia, ma anche informazione in modo molto sano e aperto, senza tabù. Su Instagram e TikTok sono tantissimi gli esperti che danno voce alle domande e ai dubbi di utenti giovani e meno giovani. In un Paese dove ancora si teme di portare l'educazione sessuale nelle scuole, Instagram e TikTok invece si avvicinano ai giovani per dare loro strumenti utili per vivere in modo sereno la sessualità, contro ignoranza e falsi miti. I sex influencer parlano di questi temi a 360 gradi, dalla contraccezione alla masturbazione, contro l'ignoranza e i falsi miti.

Aurora Ramazzotti mostra il vibratore su Instagram

Aurora Ramazzotti: influencer di vibratori

Aurora Ramazzotti non è una ginecologa né una sessuologa, non ha una laurea in medicina e non è un'insegnante, eppure sui suoi social parla spesso di argomenti di questo tipo. Non lo fa con la pretesa di dare sostituirsi agli specialisti in materia: la sua è la voce di una normale ragazza di 25 anni che vuole vivere in modo sano e sereno il rapporto col proprio corpo e la sessualità. Ai suoi follower piace il modo in cui affronta questi temi.

Lei stessa ci ha ironizzato sopra definendosi "influencer di vibratori", mostrandone uno. Non è la sola che ha sdoganato il piacere femminile, togliendogli quell'alone di mistero che lo ha sempre accompagnato. Alessia Marcuzzi ha mostrato la sua collezione di vibratori e lo stesso ha fatto Arisa. Nel far vedere i suoi numerosi sex toys ha specificato che sono qualcosa di assolutamente normale nella vita della coppia e del singolo e ha aggiunto: "I sex toys non si usano solo per mancanza di affetto, ma anche per vivere un momento con se stessi".

Aurora Ramazzotti parla di sessualità sui social

La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti non ha alcun problema nel parlare di sessualità, anzi le fa piacere coinvolgere i suoi utenti del dibattito su questi temi. Per questo li ha invitati a partecipare a un sondaggio che ha riscosso molto successo, ideato dal prof. Alberto Ferlin dell'Università di Padova, che riguarda proprio la sessualità tra i giovani. Uomini e donne tra e 18 e i 30 anni sono stati chiamati a dire la propria in merito ad abitudini sessuali, esperienze fatte e che si vorrebbe fare, rapporto col proprio corpo, preferenze. "Questa è veramente una tematica importante da affrontare, non solo per i feedback ottenuti: 14mila donne l'hanno compilato". Aurora Ramazzotti è la prova che si può parlare in modo maturo di questi temi sui social, senza imbarazzo né vergogna, ma unicamente in nome del confronto, affinché tutti possano vivere con libertà e serenità la propria sfera intima.