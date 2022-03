Aurora Ramazzotti influencer di vibratori: è una donna che non ha paura di parlare di sesso sui social Aurora Ramazzotti è una donna libera e lo ha dimostrato sui social, dove non ha esitato a mostrare il suo nuovo sex toy, definendosi “influencer di vibratori”. Così facendo ha invitato i followers a vivere la sessualità e l’intimità con estrema naturalezza.

A cura di Valeria Paglionico

Usare i sex toys regolarmente non viene più considerato un tabù e a dimostrarlo sono le celebrities, che sui social non ci pensano su due volte ad aprire i loro "cassetti del piacere". La prima ad averlo fatto è stata Alessia Marcuzzi, diventata ormai il simbolo di una sessualità libera, e proprio di recente anche Arisa ha pensato bene di seguire l'esempio della conduttrice. L'ultima ad aver rivelato qual è il nuovo giocattolo erotico con cui si dedica alla cura del suo piacere è stata Aurora Ramazzotti, che si è definita una vera e propria "influencer di vibratori" mentre spacchettava in diretta Instagram una "happy box" ricevuta in regalo.

Il nuovo sex toy di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ha ricevuto in regalo la My Happy Box nata dalla collaborazione di Diego Dalla Palma e Pelo. Cosa contiene? Tutto il necessario per prendersi cura di se stesse: un mascara effetto push-up e il sone cerise, un sex top che stimola l'interno del clitoride con delicate onde soniche. È in total pink e promette un orgasmo prolungato e sensuale. Al motto di: "Lo sapete, la vostra influencer di vibratori è qui", la Ramazzotti non ha esitato a descrivere l'oggetto, apparendo particolarmente entusiasta e preparata sull'argomento.

Aurora Ramazzotti mostra la sua My Happy Box

Aurora Ramazzotti: "Vivete l'intimità con naturalezza"

Non è la prima che Aurora Ramazzotti affronta l'argomento sesso sui social, già da diversi anni ha lanciato la cosiddetta "Rubrichetta", uno spazio social dedicato alle domande e alle curiosità hot dei suoi followers. Si tratta di una sorta di posta del cuore ma a tema sexy, con la quale la figlia di Michelle risponde con serietà a tutti coloro che le chiedono dei consigli. L'unica regola da seguire? Non avere paura di parlare dei propri desideri e dei propri problemi, anche quelli più intimi e imbarazzanti. Aurora è una donna libera che vuole superare ogni tipo di tabù e di convenzione legata al tema solitamente considerato "scabroso" ed è per questo che tutte le volte che può invita sempre i fan a vivere l'intimità con estrema naturalezza.