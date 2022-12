Aurora Ramazzotti lascia Twitter: “La mia salute mentale ne beneficerà” Aurora Ramazzotti lascia Twitter. L’influencer lo ha annunciato su Instagram, mostrando il suo profilo disattivato.

A cura di Ilaria Costabile

Aurora Ramazzotti fa una scelta che in molti personaggi noti stanno mettendo in atto, cioè quella di prendere le distanze dai social network. L'influencer, infatti, ha comunicato ai suoi follower su Instagram cha ha disattivato il suo account Twitter e ha poi fatto intendere che Facebook sarà uno dei prossimi social che abbandonerà.

L'annuncio di Aurora Ramazzotti

Da sempre Aurora Ramazzotti non ha avuto timore nell'esternare le sue perplessità sulle modalità con cui molti utilizzino i social network, spesso diventati non luogo di scambio ma di rancore e di odio, ed è forse per questo motivo, sebbene non l'abbia ben specificato, che ha deciso di disattivare il suo account Twitter. "La mia salute mentale ne beneficerà" scrive la 25enne, pubblicato la foto del suo profilo ormai chiuso. A seguire, poi, pubblica un nuovo scatto facendo intendere che il prossimo social del quale ritiene di doversi liberare è Facebook, di fatti scrive: "Sarai il prossimo". Una pulizia generale che, quindi, risponde alla necessità di non assorbire la negatività in cui spesso si incappa usufruendo costantemente dei social.

I continui attacchi subiti sui social

Non sono pochi gli episodi in cui Aurora Ramazzotti si è dovuta difendere dai continui attacchi degli haters che, infatti, in più occasioni le hanno mandato messaggi a dir poco spiacevoli. Ultimamente ha cercato di rispondere alle critiche in maniera alternativa, non attraverso le stories o un post che potesse spiegare il suo dissenso, ma pubblicando il video di una canzone rap. Questa estate, infatti, aveva manifestato un certo dispiacere nel constatare che alcuni attacchi, particolarmente pesanti, rischiavano di sfociare in episodi di bullismo: "L'unica ragione per cui non mollo è perché altrimenti vincerebbero loro e non me lo perdonerei mai, ma credetemi che sono quotidianamente a tanto così". Evidentemente la misura è arrivata ad essere colma.