Il dolce Natale di Aurora Ramazzotti, il pancione che cresce e un nuovo amore che nasce

Il Natale di Aurora Ramazzotti è stato decisamente speciale quest'anno, in quanto la giovane conduttrice televisiva ha trascorso le festività in dolce attesa del suo primo figlio. La socialite ha condiviso con i suoi follower sui social alcuni scatti delle sue festività natalizie, mostrando la sua pancia prominente e l'entusiasmo per questa nuova fase della sua vita: "Voglio essere una mamma buona per la next generation", aveva detto in un famoso post precedente.

Il Natale in famiglia di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti e il suo compagno, Goffredo Cerza, hanno trascorso il Natale in famiglia, circondati dall'amore e dalla gioia dei loro cari. La coppia ha anche condiviso alcuni momenti di intimità con i loro fan, mostrando la loro casa addobbata per le feste e il loro spirito natalizio. Tutto molto bello. C'è stato anche un momento per distanziarsi da un social in particolare: Aurora Ramazzotti, infatti, ha deciso di disattivare il suo account Twitter.

L'annuncio di Aurora Ramazzotti

I social come luogo dove sfogare rancore e odio. Forse è stato questo il motivo che ha spinto Aurora Ramazzotti a disattivare il suo account Twitter. "La mia salute mentale ne beneficerà" ha scritto poi la 25enne che nella storia successiva ha scritto: "Facebook sei il prossimo". Ma a parte le frecciate a mezzo social, le festività natalizie di Aurora Ramazzotti sono state l'occasione perfetta per rilassarsi e godersi tempo libero, ben lontano dai frenetici ritmi del mondo dello spettacolo, che è comunque in questo momento in pausa. Sinteticamente, il Natale trascorso da Aurora Ramazzotti è stato davvero indimenticabile e pieno di emozioni. Non sembrano esserci dubbi che queste ‘vacanze di Natale' rimarranno per sempre nei suoi ricordi come uno dei più speciali e indimenticabili della sua vita.