Quanto cresce il pancione di Aurora Ramazzotti: la visita in clinica a Lugano dove nascerà il figlio A Lugano, con lei e la famiglia, c’era anche il suo compagno Goffredo Cerza. In questa gita “di piacere” c’erano anche le piccole Sole e Celeste, che presto diventeranno zie.

Tradizioni di famiglia per i Ramazzotti-Hunziker. Aurora Ramazzotti, insieme a mamma Michelle e a Sole e Celeste, è stata nella stessa clinica dove la Hunziker ha partorito. Una visita di sopralluogo per capire la struttura che ospiterà la nascita del primo figlio di Aurora. Le foto, disponibili su "Chi" in edicola da mercoledì 7 dicembre, mostrano l'allegra famigliola sorridere ai fotografi appostati per il servizio. E il pancione di Aurora Ramazzotti cresce a vista d'occhio.

Il pancione di Aurora Ramazzotti

Il pancione di Aurora Ramazzotti cresce. D'altronde, la influencer è al sesto mese di gravidanza. La data del parto è ancora lontana. Come ha spiegato lei stessa sui social network, se i conti torneranno alla fine partorirà tra la fine di marzo e l'inizio di aprile. Sarà un 2023 da incorniciare. A Lugano, con lei e la famiglia, c'era anche il suo compagno Goffredo Cerza. In questa gita "di piacere" c'erano anche le piccole Sole e Celeste, che presto diventeranno zie. Una giornata piena di zeppa di grandi emozioni, di prime volte. Il conto alla rovescia per la prossima primavera è cominciato. I Ramazzotti-Hunziker-Trussardi non vedono l'ora.

La clinica dove partoriscono i Vip

Aurora Ramazzotti ha scelto la clinica dei Vip. L'occhiello di "Chi" rivela sinteticamente le informazioni più importanti della "Clinica Sant'Anna" di Sorengo, in Svizzera. La clinica viene considerata una struttura di altissimo profilo, un'eccellenza. Ovviamente, la location è da sogno: la clinica sorge su una collina circondata dal verde, che si affaccia sul lago di Lugano. È una clinica che ha visto nascere proprio Aurora Ramazzotti, ma non le altre due figlie avute da Trussardi, che Michelle Hunziker ha dato alla luce a Milano. In questa clinica sono nati tutti e cinque i figli di Barbara Berlusconi.