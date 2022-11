Aurora Ramazzotti racconta la gravidanza: “Entro nel sesto mese, presto andrò in giro in carriola” Aurora Ramazzotti ha raccontato sui social come procede la gravidanza, condividendo un video in cui mostra il pancione. “Sabato entro nel sesto mese, tra due mi porteranno in giro in carriola”, ha scherzato la futura mamma incinta per la prima volta. Il parto dovrebbe quindi avvenire intorno a marzo.

A cura di Elisabetta Murina

Manca sempre meno al parto di Aurora Ramazzotti. L'influencer, che diventerà presto mamma per la prima volta, sta raccontando sui social la gravidanza. E dopo aver rivelato alle sue follower di avere frequenti incubi notturni, ora la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha mostrato la pancia che diventa sempre più grande. Ecco in quale mese potrebbe nascere il bebè che aspetta con il fidanzato Goffredo Cerza.

A che mese di gravidanza è Aurora Ramazzotti

La futura mamma, tra le sue storie Instagram, ha condiviso un video in cui si mostra davanti allo specchio di casa. Indossa una maglia a mezze maniche che le lascia scoperto il pancione, che diventa sempre più grosso e pesante, tanto che l'influencer ha scherzato: "Volevo condividere con voi, amici dei social, le dimensioni della mia pancia. Tra due mesi mi portano in giro con una carriola". Aurora Ramazzotti ha poi svelato anche, per la prima volta, a che punto della gravidanza è arrivata: "Sono a 21 settimane e tre giorni, per i meno intenditori neanche a 6 mesi, sabato entro nel sesto mese". Il prossimo 3 dicembre, quindi, la conduttrice sarà incinta di sei mesi e questo significa che il parto potrebbe avvenire a marzo, anche se è ancora presto per sapere la data precisa.

"Da quando sono incinta incubi ogni notte"

Non è la prima volta che Aurora Ramazzotti aggiorna i follower sull'andamento della sua gravidanza, annunciata la scorsa estate. Dopo aver svelato che sarà un maschietto, con un gender reveal al quale erano presenti amici e parenti, l'influencer sta raccontando a tutti coloro che la seguono le paure e i momenti di difficoltà di questi mesi. Qualche tempo fa, infatti, aveva fatto sapere di non riuscire più a dormire la notte per via di frequenti incubi e aveva chiesto rassicurazione alle sue follower: "Faccio incubi tutte le notti. Tutte le paure che non si manifestano di giorno me le ricorda il mio inconscio di notte". Tutto nella norma hanno poi fatto sapere le donne già mamme che la seguono sui social.