“Voglio essere una buona mamma per la next generation”, la speranza di Aurora Ramazzotti La futura mamma si racconta in una lunga intervista concessa al settimanale “Ora”: “Quello che posso dire è che non bisogna mai smettere di impegnarsi”.

Aurora Ramazzotti a breve compie 26 anni e tra poco più di sei mesi sarà per la prima volta mamma. Un bel traguardo che racconta in una lunga intervista a "Ora", il settimanale di costume e società. La figlia di Michelle Hunziker e di Eros è convinta che dovrà impegnarsi molto insieme a Goffredo Cerza: "Vogliamo essere dei buoni genitori per la next generation". Cambia tutto e il futuro passa soprattutto da loro.

Le parole di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti parla di un percorso interiore sviluppato ricorrendo all'analisi: "Mi sento di suggerire a chi mi segue di non mollare mai la ricerca di qualcuno che possa aiutare per davvero". La battaglia che sta portando avanti da tempo è quella di ottenere in Italia la figura dello psicologo di base. E sulla nuova generazione:

Abbiamo il dovere di essere dei buoni genitori per migliorare la generazione successiva. Noi siamo dei rompiscatole sinceri. Se qualcosa non ci garba, lo manifestiamo in modo diretto. Il cambiamento non avviene col silenzio, ma con i fatti.

Aurora Ramazzotti e il rapporto con la Fede

Ma Aurora Ramazzotti ha Fede? Al settimanale risponde in maniera molto diretta e senza troppi giri di parole.

Sono cresciuta in una famiglia che mi ha allevata con i punti di riferimento della religione. I miei genitori me ne hanno fatto percorrere le tappe canoniche: sono stata battezzata, ho fatto il catechismo, poi la prima comunione e la cresima. Non sono né atea, né cristiana: sono solo un poco titubante e tendo a fare fatica a trovare la mia strada di credente.

In questo momento, per Aurora Ramazzotti non ci sono progetti televisivi all'orizzonte, soprattutto per potersi regalare serenità in questo periodo così impegnativo. L'abbiamo già vista, infatti, alle prese con le spese per il baby corredo, proprio insieme a mamma Hunziker e alla suocera.