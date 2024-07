Hater insulta Aurora Ramazzotti: “Brutta, Goffredo imbarazzante e tuo figlio diretta conseguenza”, arriva la replica

video suggerito

Aurora Ramazzotti è stata presa di mira da un hater. La ventisettenne ha deciso di replicare e lo ha fatto con un pizzico di ironia.

A cura di Daniela Seclì

Aurora Ramazzotti continua a ricevere messaggi carichi di odio da parte degli hater. In queste ore, un utente le ha scritto per farle sapere di averla vista dal vivo. Così, non ha perso occasione per puntare il dito contro il suo aspetto fisico estendendo l'insulto anche al figlio Cesare che l'influencer ha avuto dal compagno Goffredo Cerza. La replica della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non si è fatta attendere.

Aurora Ramazzotti pubblica il messaggio ricevuto da un hater

Aurora Ramazzotti ha pubblicato nelle storie su Instagram lo screenshot che mostrava le parole inopportune che ha ricevuto da un hater. Ecco il contenuto del messaggio che l'utente si è preso la briga di scriverle, perché inspiegabilmente certo che alla ventisettenne sarebbe interessato il suo parere:

Allora, ti ho vista all'Ikea stamattina. Tu bruttina, ma già lo sai. Tuo marito accento imbarazzante e in palestra si dimentica di fare le gambe. Il bimbo diretta conseguenza del tutto. Male, male un po' tutto. Addio.

Aurora Ramazzotti non si è di certo lasciata turbare da parole vuote che mostrano in maniera inequivocabile un livore senza senso.

La replica di Aurora Ramazzotti

La replica di Aurora Ramazzotti all'hater che ha insultato lei, il suo compagno e il loro bambino

Aurora Ramazzotti, dopo avere pubblicato il commento su Instagram, ha replicato all'utente con un pizzico di ironia. Ha ammesso candidamente che era convinta che gli hater fossero creature ingobbite che se ne stanno rannicchiate davanti al computer nella completa oscurità. L'ha sorpresa scoprire che invece vivono accanto agli altri esseri umani e si recano persino a fare spesa all'Ikea:

A me capita spesso di immaginare le persone cattive che popolano i social come delle creature mitologiche tipo dei fauni, dei goblin, tutte ricurve, rannicchiate dietro il loro schermo al buio a vomitare frustrazione. Invece vanno all'Ikea. Sono tra noi amici.