Eros Ramazzotti presto nonno: “Aurora sarà una brava mamma, Michelle è stata il mio grande amore” Eros Ramazzotti confida a Mara Venier la gioia per il primo nipotino che nascerà nel 2023. “Aurora è pronta per diventare mamma, ha la testa sulle spalle”, spiega. “Il suo amore è puro, un esempio”, ha detto a proposito della famiglia che Aurora sta per costruire con Goffredo Cerza.

A cura di Giulia Turco

Eros Ramazzotti diventerà presto nonno. Dopo una lunga carriera di successo e due storie d'amore importanti che hanno segnato la sua vita, Eros si prepara ad accogliere il suo primo nipotino. "Aurora, mi fai diventare nonno, incredibile", aveva esultato sul palco dell'Arena di Verona appena ricevuta la notizia della gravidanza della figlia. "Che sia un maschio o una femmina lo voglio sul palco con me". Ospite di Mara Venier a Domenica In nell'ultimo weekend prima delle feste, il cantante ripercorre le tappe della sua vita e ammette che al momento non c'è nessuna donna nel suo cuore.

Eros Ramazzotti e la gioia di diventare nonno

La sua sarà una grande famiglia allargata quando, ad aprile 2023, nascerà il suo primo nipotino che, com'è già noto, sarà un maschietto. A darlo alla luce la figlia Aurora e il compagno Goffredo Cerza, al suo fianco da diversi anni. "Sono del parere che quando due si amano devono procreare. Loro si amano, è un amore bello, profondo, è un esempio", ha confidato a Mara Venier domenica 18 dicembre. "Auri è una ragazza con la testa sulle spalle, è pronta per questo". Non mancano parole d'affetto per l'ex moglie Michelle Hunziker con la quale presto condividerà la gioia di diventare nonno per la prima volta. Non a caso, negli ultimi mesi, i due si sono parecchio avvicinati.

L'affetto per Michelle Hunziker e il silenzio su Marica Pellegrinelli

In studio a Domenica In la padrona di casa ha portato la conversazione sullo storico brano di Ramazzotti "Più bella cosa", del 1996. "L'avevo già scritta, ma poi ho conosciuto lei e gliel'ho dedicata", ha spiegato il cantante a proposito di Michelle Hunziker. "È stata il mio grande amore. È la mamma di mia figlia, non può che essere dedicata a lei". Nessun riferimento invece alla storia passata con Marica Pellegrinelli, l'ex compagna della quale ha avuto due figli, Raffaella Maria e Gabrio Tullio. Al momento, confessa Eros, nessuna donna a fargli battere il cuore. Le sue attenzioni sono tutte per la figlia Aurora e il nipotino che verrà. "Trovare l'amore non è così facile", spiega. "E poi ho i miei figli, amo loro alla follia. Poi se si incontra l'anima gemella non si sa, la vita è imprevedibile".