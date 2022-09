Aurora Ramazzotti incinta, la tenera dedica di nonno Eros: “Il bebè verrà sul palco con me, ti amo” Durante il concerto all’Arena di Verona, Eros Ramazzotti ha rivolto una dedica alla figlia Aurora, che in questi giorni ha annunciato di essere incinta.

A cura di Daniela Seclì

Aurora Ramazzotti è incinta. Aspetta il primo figlio dal compagno Goffredo Cerza. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker lo ha annunciato con un simpatico video sui social, scusandosi con le persone care con le quali – in un primo momento – ha preferito negare la gravidanza: “Volevamo scusarci con tutti gli amici a cui, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare. Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente. È andata così! A chi capisce, a chi sente, a chi vede. Vi voglio bene”. In queste ore, è arrivato anche l'intenso messaggio di Eros Ramazzotti.

Le parole di Eros Ramazzotti per Aurora e il bebè che aspetta

In queste ore, Eros Ramazzotti ha tenuto un concerto all'Arena di Verona. La figlia Aurora Ramazzotti era tra il pubblico. Non solo l'artista le ha dedicato la canzone che ha scritto per lei, L'aurora, ma le ha fatto anche un augurio molto speciale per il bebè che sta per nascere e che lo renderà nonno per la prima volta (vedi video in alto, ndr):

Mi fai diventare nonno. Lo voglio sul palco a cantare con me, che sia maschio, che sia femmina, l’importante è che stia bene e che venga in un mondo migliore. Grazie Auri, ti amo.

Michelle Hunziker entusiasta di diventare nonna

Anche Michelle Hunziker ha commentato sui social la splendida notizia della gravidanza di Aurora Ramazzotti. La showgirl e conduttrice televisiva è apparsa al settimo cielo. Ha svelato che ovviamente lei conosceva il dolce segreto della figlia da tanto tempo:

