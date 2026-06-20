Aurora Ramazzotti, ultimi preparativi per il matrimonio: il trucco organizzare i tavoli senza stress

Aurora Ramazzotti sta portando a termine gli ultimi preparativi per il matrimonio con Goffredo Cerza. Cosa ha fatto nelle ultime ore? Ha organizzato i tavoli con un trucco infallibile.

Manca ormai pochissimo al gran giorno di Aurora Ramazzotti: dopo 9 anni di relazione e un figlio, il piccolo Cesare, finalmente sposerà l’amore della sua vita, Goffredo Cerza. Il matrimonio si terrà in Sicilia il 5 luglio ma il fatidico sì verrà preceduto da un intero weekend di festeggiamenti. Dopo aver scelto i vestiti per le damigelle, ora Aurora è alle prese con gli ultimi preparativi: ecco cosa ha rivelato sulle nozze alle porte.

Aurora Ramazzotti alle prese con l'organizzazione dei tavoli del matrimonio

Il compito più noioso e difficile da portare a termine prima del matrimonio? Organizzare i tavoli, assegnando a ogni invitato il proprio posto. Bisogna prendere in considerazione i gradi di amicizia e di parentela e i possibili “screzi” che si sono stati tra i diversi ospiti, stando bene attenti a non lasciare scontento nessuno, magari “relegandolo” in un tavolo in cui si ritrova circondato da perfetti sconosciuti. Considerando che i tavolo sono tutti da 8-10 posti, non è sempre semplice riempirlo con un unico gruppo di conoscenti. Aurora sembra averlo capito bene, visto che ha impiegato diverse ore per portare a termine l’impresa.

Aurora Ramazzotti organizza i tavoli del suo matrimonio

Il consiglio della wedding planner seguito da Aurora Ramazzotti

Sui social Aurora, consapevole del fatto che organizzare i tavoli di un matrimonio non è mai stata un’impresa semplice, ha voluto condividere il consiglio della wedding planner che le è tornato molto utile. Prima di lanciarsi nell'assegnazione, è necessario prendere un cartellone molto grande e dei post-it di diversi colori. Su ognuno di questi ultimi va scritto un nome di un invitato, scegliendo la tinta in basa alla lista a cui appartengono (invitati sposo/invitati sposa/genitori). Così facendo, sarà molto più semplice spostare qualcuno senza ritrovarsi nel caos. Stando alle previsioni di Aurora, probabilmente lei e Goffredo modificheranno la disposizione fino all’ultimo giorno a causa delle possibili disdette last-minute.