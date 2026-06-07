L’abito da sposa di Valeria Angione: il matrimonio con Luca Di Girolamo in abito da principessa con maxi velo

Fiori d’arancio per Valeria Angione e Luca Di Girolamo. L’influencer per il matrimonio ha scelto un abito da principessa tradizionale, riccamente decorato.

Valeria Angione e Luca Di Girolamo

Dopo tanti anni insieme, Valeria Angione e Luca Di Girolamo si sono sposati. L'attrice e influencer aveva ricevuto la fatidica proposta di matrimonio il 28 agosto 2025: un momento indimenticabile all'insegna del romanticismo, sulla spiaggia di Paestum al tramonto, giunto tra l'altro del tutto inaspettatamente. Dopo un anno di preparativi, hanno pronunciato il fatidico sì.

Il matrimonio si è svolto il 6 giugno. "Abbiamo riscritto le stelle. 06/06/26 – marito e moglie" ha scritto la sposa in un post con le prime foto della fatidica giornata del sì. In questi mesi di preparativi, ha portato con sé fan e follower nella scelta dell'abito, senza mai mostrarlo ovviamente. Ha puntato sull'effetto sorpresa, ma le fan più affezionate forse si aspettavano che puntasse su un modello di questo tipo: elegante, ma non eccessivamente vistoso.

Valeria Angione e Luca Di Girolamo

"Credevo di essere pronta. Pensavo: è solo una prova. Poi ho provato vari abiti. Poi è arrivato il velo. E in un secondo è diventato tutto realtà" aveva scritto settimane fa, mentre era in atelier. Tra tanti vestiti, alla fine Valeria Angione ha scelto un modello principesco, tradizionale, molto elegante: presenta maniche lunghe e scollo a barca che lascia le spalle nude ed è impreziosito da ricami floreali su tutta la silhouette. Immancabile, a completare il tutto, il lungo velo, che richiama le stesse trame floreali dell'abito.

I due si conoscono sin da quando erano bambini. Dopo una prima storia in età adolescenziale, si sono ritrovati a distanza di tempo, da adulti e non si sono più lasciati. Di lui non si sa molto: nonostante la popolarità sui social, Valeria Angione ha sempre protetto la privacy personale ed esposto poco il suo compagno. Ha fatto sporadiche apparizioni nei video con lei e insieme hanno partecipato allo show D'amore e d'accordo Vip su Real Time.