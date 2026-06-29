Il matrimonio di Selvaggia Roma e Luca Teti: due abiti bianchi per la sposa, uno a sirena e uno corto

L’influencer, che aveva partecipato a Temptation Island con Francesco Chiofalo, è convolata a nozze col calciatore Luca Teti: hanno avuto una figlia nel 2024.

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Fiori d'arancio per Selvaggia Roma. L'influencer è diventata nota al grande pubblico per la partecipazione a Uomini e Donne nel 2011 come corteggiatrice, seguita nel 2017 dall'ingresso nel cast di Temptation Island assieme all'allora compagno Francesco Chiofalo. Tra i due oggi sembra non scorra buon sangue. Poi è stata anche nella casa del Grande Fratello VIP come concorrente nel 2020. La 35enne ha sposato il compagno, il calciatore Luca Teti, con cui sta insieme dal 2022. La coppia, dopo il rito civile di metà maggio e la firma dei documenti in Comune davanti a pochi familiari stretti, ha festeggiato in grande stile con amici e parenti ieri, domenica 28 giugno presso la Tenuta Sant'Antonio di Cesano.

La sposa ha scelto due abiti per il fatidico giorno. È ormai una consuetudine molto gettonata: un modo per scandire due diverse fasi della cerimonia, ma anche per sbizzarrirsi con due look diversi, capaci di raccontare più sfaccettature del proprio carattere. Selvaggia Roma, infatti, ha scelto un primo abito bianco a sirena con lungo strascico, caratterizzato da un corpetto con ricami e maniche lunghe semitrasparenti, schiena nuda. È un modello moderno e femminile di Place Pigalle, a cui ne ha aggiunto un secondo.

Per il party serale ha optato per un modello corto con corpetto strapless dai ricami floreali e gonna ampia: sicuramente una scelta che le ha permesso di muoversi comodamente e scatenarsi in pista da ballo, come si vede in alcuni video della serata, in cui è circondata da ballerini con cui si è cimentata in una coreografia per i suoi ospiti e per il neo marito. Questo outfit ha fatto emergere la sua vena festaiola e sbarazzina.

Il matrimonio di Selvaggia Roma e Luca Teti è giunto dopo la nascita della figlia Luce, a ottobre 2024, un parto difficile con 14 ore di travaglio. E proprio nel giorno del battesimo della piccola, era arrivata la fatidica proposta: una vera e propria sorpresa per l'influencer, che si era trovata davanti una scritta luminosa con la frase "Mi vuoi sposare?". La promessa d'amore eterno per la coppia è il coronamento di un sentimento che ha superato anche un momento molto difficile: la perdita di una figlia, a causa di un aborto dovuto a Citomegalovirus, un herpes che per gli adulti si manifesta come influenza, ma che si rivela potenzialmente mortale per il feto.

Il matrimonio della coppia si va così ad aggiungere ai tanti di questo periodo, scelto da molti vip per convolare a nozze: in questi giorni hanno pronunciato il fatidico sì anche Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy, Valentina Vignali e Fabio Stefanini, mentre questo fine settimana sarà la volta di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza.