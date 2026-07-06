Il regalo per gli invitati al matrimonio di Aurora Ramazzotti: nella wedding bag fazzoletti e “spremuta di felicità”

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno regalato agli ospiti una wedding bag con l’occorrente per la giornata: spazzolino, riso, ventaglio e altro ancora.

Il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

Sono state le "72 ore più assurde della mia vita": così le ha definite Aurora Ramazzotti, reduce da un intenso weekend di festeggiamenti nuziali, che ha a quanto pare superato ogni aspettativa. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha sposato il compagno Goffredo Cerza: c'è stato prima il rito civile per sbrigare la parte burocratica, poi c'è stato un party pre wedding e infine la celebrazione vera e propria. Gli sposi come location principale hanno scelto il castello Xirumi Serravalle, storica dimora siciliana in provincia di Siracusa. Per la sposa è stato certamente emozionante essere accompagnata all'altare dal papà, vedere intorno tutte le persone care, avere la propria amica del cuore Sara Daniele nel ruolo di damigella d'onore e officiante: erano presenti anche tanti volti noti da Paola di Benedetto a Giulia Salemi (che ha dimenticato il vestito a casa) a Serena Autieri.

Come di tradizione, gli sposi hanno previsto anche dei piccoli regalini per i loro ospiti. La wedding bag è un oggetto simpatico da donare agli invitati, in cui inserire tutto l'occorrente utile nel corso della giornata, ma anche dei pensierini più originali e scherzosi. per questo è un oggetto che ha preso sempre più piede, diventato molto gettonato ai matrimoni: è un ulteriore modo per personalizzare la propria festa, per dare un tocco di stile e per dimostrare affetto e riconoscenza ai propri ospiti.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono dimostrati particolarmente originali sin dal momento dell'invito: hanno realizzato una sorta di Cioè anni Novanta, una versione del popolare magazine declinata in chiave nuziale, con adesivi, poster, foto, grafiche colorate e un'estetica molto pop. Il nome della rivista così completata, con tutte le informazioni sulle nozze, è diventato "Sarà", in riferimento alla canzone che le ha dedicato papà Eros.

Leggi anche Aurora Ramazzotti sposa in infradito e copricapo a rete: il matrimonio civile con Goffredo Cerza

La wedding bag

La stessa parola è tornata anche sui gadget per gli sposi. Tutto l'occorrente era messo all'interno di una tote bag bianca decorata con spillette e adesivi. Il brick con l'acqua è simpaticamente diventato una "spremuta di ricordi felici con tracce di drammi familiari da consumarsi in buona compagnia". All'interno anche un ventilatore portatile, fondamentale visto il caldo, dentifricio e spazzolino da usare dopo il pranzo nuziale, salviettine rinfrescanti,un ventaglio.

Immancabili il riso e un kit fazzoletti per asciugare le lacrime a profusione che solo un matrimonio sa generare. Insomma, davvero nulla lasciato al caso. E nei prossimi giorni la sposa ha intenzione di rivelare a fan e follower ancora altri dettagli e altre sorprese, relative a questo weekend così speciale che mai potrà dimenticare. Siamo tutti avvisati: "Preparatevi, vi asciugherò per il prossimo mese" ha scritto su Instagram.