Matrimonio da principessa, no grazie. Guida non convenzionale ai vestiti da sposa per chi odia i soliti abiti bianchi

Abito Ludovic De Saint Sernin

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Non tutte le spose amano gli abiti da principessa, il tulle e le maxi gonne. Non tutte vogliono trascorrere il giorno del matrimonio con il corpo strizzato in modelli a sirena e bustini che bloccano il respiro. Non tutte, poi, desiderano per le nozze strascichi infiniti e vestiti da sposa con sontuosi decori e applicazioni gioiello. Oltre al gusto personale, c'è chi non desidera spendere cifre esorbitanti per vestiti che non potranno mai più essere indossati (e per cui si dovranno sborsare parecchi soldi necessari al lavaggio dopo l'evento). Va poi considerato lo stress derivante dalla ricerca negli atelier dedicati alle spose, in molti dei quali non ci si può recare senza aver fissato mesi prima un appuntamento. Appuntamento per il quale è necessario versare un acconto in denaro, che l'atelier non restituirà alla cliente nel caso non dovesse scegliere un abito di quelli provati. Se non ami i soliti vestiti da sposa e vuoi accorciare i tempi di ricerca basta scegliere un abito da sera o un completo elegante bianco. Tale scelta non si traduce necessariamente in un risparmio diretto, molti degli abiti proposti nella guida che sono modelli firmati il cui prezzo può aggirarsi anche intorno alle migliaia di euro. Scegliendo però un vestito da sera al posto del solito wedding dress, lo si potrà riutilizzare in altre occasioni non lasciandolo chiuso per sempre in un armadio.

Osservando le passerelle Primavera/Estate 2026 è possibile prendere ispirazione per abiti da sposa non convenzionali, come un completo due pezzi o un tailleur con blazer abbinato a gonna e pantaloni palazzo. Tra i vestiti più chic per il matrimonio ci sono poi gli slipdress in seta ispirati al mondo della lingerie, quelli monospalla che cadono morbidi sul corpo senza costringerlo o ancora quelli a tunica con maniche lunghe, perfetti per chi non vuole scoprire le braccia. Ecco la nostra selezione di abiti da indossare al proprio matrimonio, i look in bianco e le tendenze Primavera/Estate 2026 da cui prendere ispirazione.

L'abito da sposa monospalla

Gli abiti monospalla sono uno dei must delle passerelle P/E 2026 di New York, Parigi e Milano: li abbiamo visto sfilare da Chanel, nella prima collezione disegnata Matthieu Blazy, sulla passerella Couture di Dior, firmata da Jonathan Anderson, e da Ralph Lauren. Si tratta di modelli morbidi, spesso realizzati in seta, che non costringono il corpo e lo lasciano libero nei movimenti e sono perfetti per il giorno del matrimonio se scelti in tonalità pastello o in bianco candido.

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Abito in seta bianca Chanel

Abito monospalla Ralph Lauren

Long dress monospalla Dior Haute Couture

Il tailleur per il matrimonio con blazer e gonna

Un look inaspettato e molto cool è composto da blazer bianco oversize in coordinato con gonne longuette di differenti fatture. Sulla passerella P/E 2026 di Givenchy, la designer Sarah Burton propone giacche indossate su top reggiseno e gonne simmetriche più corte sul davanti. L'ispirazione che proviene dai look griffati Schiaparelli, invece, ha un mood più classico e retrò: i tailleur hanno linee classiche, con gonne aderenti lunghe fino al ginocchio e giacche dalle spalline strutturate decorate da inserti materici. Per le più audaci il look da copiare è quello di Emé, in cui sotto il blazer spunta una vaporoso pencil skirt coperta di piume. Scegliendo la combo blazer e gonna bianca, è possibile giocare con le proporzioni, alternando capi oversize e pezzi più aderenti; inoltre, data la semplicità del look finale, si può impreziosire il tutto con lucenti sandali gioiello o con accessori tra i capelli.

Look Givenchy con blazer e gonna asimmetrica

Tailleur bianco Schiaparelli

Completo con gonna longuette di piume e blazer Emé

Il vestito da sposa corto

Moltissime spose scelgono come secondo abito per le nozze un vestito corto, in realtà questi modelli hanno un grande potenziale e possono essere la prima scelta, soprattutto per chi organizza un matrimonio intimo, non troppo sfarzoso e celebrato in comune. In questo caso di ci si può sbizzarrire con silhouette inconsuete, puntando su gonne ampie e decori tridimensionali, simili a quelli visti sulla passerella Primavera/Estate 2026 di Dior. Forme scultoree e ispirazioni più moderne appaiono, invece, nella collezione primaverile di Stella McCartney nei mini dress bustier. doppiati con drappeggi trasparenti. Semplici ed essenziali i vestiti mini, dallo scollo a barca e dalla linea dritta, firmati Vivetta, adatti a chi non ama una silhouette troppo aderente e vuole abbinare sandali bassi alla schiava o ballerine raso terra.

Mini dress bianco Vivetta

Abito con gonna balloon e maxi fiocco Dior

Abito bustier monospalla Stella McCartney

Il look con pantaloni per il matrimonio

Non c'è nulla di più elegante e originale di una sposa in pantaloni. Qui le combinazioni sono infinte e sono tutte estremamente chic. Per il giorno del matrimonio un tailleur in raso di seta color perla, con blazer senza rever e pantaloni palazzo è praticamente perfetto. La semplicità del look può essere arricchita con una maxi spilla forma di fiore, come negli outfit visti sulla passerella Couture di Giorgio Armani Privé, o indossando un paio di pantaloni decorati da motivi floreali e inserti in pizzo, come il modelli disegnati da Francesco Scognamiglio. Non solo tailleur e completi coordinati: se amate i pantaloni è possibile abbinare ampie bluse, replicando i contrasti tra linee opposte del mood primaverile di Balenciaga, o ancora scegliendo morbidi top con collari coperti di fiori in tessuto, l'inspo è quella degli outfit low cost proposti da Mango.

Power suit Giorgio Armani Privé

Top e pantaloni palazzo Mango

Maxi top e pantaloni Balenciaga

Pantaloni con decoro ricamato tono su tono Francesco Scognamiglio

L'abito longuette per le nozze

Gli abiti midi al polpaccio sono la giusta via di mezzo tra i modelli lunghi e quelli troppo corti. Qui l'importante è abbinare gli accessori giusti e fare attenzione alle proporzioni, dato che la mezza misura può tagliare la figura. Tra i look longuette da cui prendere ispirazione ci sono i modelli primaverili proposti sulla passerella di Chanel, con girocollo e maniche lunghe, arricchiti da decori floreali sugli orli, o le varianti più scollate con corpetto a coppe che lascia le spalle nude, che fanno parte della collezione P/E 2026 di Bottega Veneta.

Abito longuette Chanel

Abito longuette Bottega Veneta

Completo da sposa due pezzi con gonna e top

Un abito da sposa due pezzi potrà facilmente essere riciclato per altre occasioni. L'ispirazione a cui guardare sono i coordinati, con ampia blusa in seta bianca e lunga gonna dello stesso colore, apparsi sulla passerella Primavera/Estate 2026 di Sportmax. Per un abito da sposa più audace e decisamente fuori dal comune ci si può ispirare al look Balenciaga con crop top a maniche corte dalla linea ampia e gonna a tre quarti impreziosita decori floreali tridimensionale applicati alla base.

Maxi top e gonna Sportmax

Crop top e gonna Balenciaga

Lo slipdress per il matrimonio

Lo slipdress, ovvero l'abito sottoveste in seta con spalline sottili che ricorda un capo lingerie, è uno dei modelli più cool ed eleganti tra i quali scegliere per il giorno delle nozze. Versatile e adatto a fisicità differenti, si può indossare al proprio matrimonio con tacchi alti o con sandali bassi, illuminando la scollatura con un collier. Moltissimi designer hanno proposto sulle passerelle primaverili versioni dell'iconico slipdress, da Ralph Lauren, che sceglie line semplici e gonna svasata alla base, a Ludovic De Saint Sernin, il quale disegna varianti drappeggiate in vita con corpetto cut e torchon sulle spalline. Se amate il pizzo il modello da cui prendere ispirazione è quello di Luisa Beccaria, che in passerella viene indossato con mini giacca dalle maniche a tre quarti.

Slipdress Ralph Lauren

Abito bianco Ludovic De Saint Sernin

Abito in pizzo Luisa Beccaria

Il vestito da sposa a maniche lunghe

Gli abiti tunica sono i più chic, sobri ed essenziali da scegliere per il matrimonio, sono perfetti se non si amano i vestiti troppo pomposi, scollati o che lasciano spalle e braccia scoperte. Data la pulizia delle linee e la semplicità di questi modelli è possibile scegliere look con maxi spacchi come quelli visti nella collezione primaverile di Tom Ford by Haider Ackermann. Maniche ampie e inserti a scialle sulla scollatura impreziosiscono, invece, gli abiti firmati Khaite da cui prendere ispirazione per avere un vestito da sposa elegante e diverso dagli altri, basic molto elegante.

Abito con profondo scollo frontale Tom Ford by Haider Ackermann