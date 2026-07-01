Paola Di Benedetto a Santorini con Raoul Bellanova: luna di miele in bianco tra bikini e sandali griffati

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova sono volati a Santorini a pochi giorni dal matrimonio. Quale migliore occasione del viaggio di nozze per vestirsi di bianco?

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova sono ufficialmente marito e moglie da pochissimi giorni: il 28 giugno hanno pronunciato il fatidico sì in Veneto, diventando protagonisti di uno dei matrimoni più attesi dell'anno. Lei meravigliosa con l'abito corsetto, lui super elegante col completo nero, i due hanno condiviso le foto più belle della cerimonia sui social, dando prova del fatto che si è trattato davvero del giorno più bello della loro vita. Ora, però, hanno dato ufficialmente il via alle vacanze, così da concedersi il meritato relax dopo gli ultimi mesi di preparativi. Dove stanno trascorrendo questo primo mini viaggio di nozze?

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova in Grecia dopo il matrimonio

A pochi giorni dal matrimonio, Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova sono partiti alla volta della Grecia. Non hanno dichiarato ufficialmente che si tratta del loro viaggio di nozze ma, visto che la vacanza è stata organizzata subito dopo il fatidico sì, non si esclude che si tratti della prima parte della luna di miele, essenziale per ricaricarsi dopo gli ultimi mesi trascorsi tra ansia e preparativi. I due si trovano a Santorini, una delle più rinomate delle isole Cicladi, e, tra aperitivi con vista, cene a base di specialità greche e trattamenti in spa, stanno facendo sognare tutti coloro che vedono le ferie ancora come un lontano miraggio.

La vacanza a Santorini

I look total white di Paola Di Benedetto

Sarà perché è una novella sposa o perché semplicemente il bianco è il colore simbolo di Santorini, ma la cosa certa è che Paola Di Benedetto in Grecia sta sfoggiando solo look total white. Lo ha fatto per trascorrere qualche ora nella piscina a sfioro del suo hotel, dove ha indossato un micro bikini candido con reggiseno a triangolo e tanga sgambati, e lo ha fatto anche in serata per andare a cena in un ristorantino tipico. Per l'occasione, infatti, ha puntato tutto su un sinuoso abito di seta firmato 57London, un modello lungo e scivolato con due nastri incrociati da portare annodati dietro il collo. Non sono mancati i dettagli griffati, dalla borsetta Chanel agli iconici sandali Oran di Hermès, quelli a ciabattina con la fascia che riproduce la forma dell'H. Insomma, Paola non potrebbe essere più felice e si gode la luna di miele con degli outfit in pieno stile sposina.

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