Sara Daniele celebra il matrimonio di Aurora Ramazzotti: cosa ha indossato per le nozze dell’amica

Sara Daniele ha officiato le nozze di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza indossando un lungo abito marrone. Ecco tutti i dettagli del look della celebrante e migliore amica della sposa.

Sara Daniele e Aurora Ramazzotti al matrimonio

Si è concluso il lungo week end delle nozze di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Mentre alcuni degli invitati tentano di rientrare a casa dopo i problemi causati da uno sciopero aereo e da una forte eruzione dell'Etna, circolano sui social le foto ufficiali del matrimonio più atteso dell'anno, organizzato dalla coppia in Sicilia al castello Xirumidi Serravalle a Lentini. Sara Daniale, storica amica di Aurora Ramazzotti ha officiato il rito simbolico avvenuto nel giardino del castello, dove la sposa è arrivata all'altare con un lungo abito bianco ispirato al vestito da sposa della madre Michelel Hunziker per poi cambiarsi durante il party e sfoggiare un mini dress coperto di cristalli. Per celebrare le nozze Daniele ha invece puntato sul marrone, scegliendo un abito sartoriale in seta lucente dal corpetto strutturato, reso più morbido con drappeggi nel tessuto.

L’abito di Sara Daniele per il matrimonio di Aurora Ramazzotti

Nel week end non si parlava d'altro che delle infradito e del cappellino a rete con cui Aurora Ramazzotti ha detto sì al su Goffredo durante il rito civile al Comune di Militello. Poi c'è stata la cena prima del matrimonio, con lunghe tavole imperiali decorate da fiori colorati, dove la sposa ha ballato con gli invitati indossando un abito bianco strapless dalla linea a sirena. Fino ad arrivare alla celebrazione simbolica per la quale gli sposi hanno scelto come celebrante Sara Daniele, amica di lunga data di Aurora.

Le due amiche al matrimonio

L'officiante per l'occasione non ha optato per abiti floreali o colori pastello ma ha scelto un colore scuro e linee pulite. Sara Daniele è infatti apparsa con un vestito sartoriale in seta marrone cioccolato, con coperto aderente steccato e dalla scollatura appuntita sui lati. All'altezza della vita la gonna era decorata da drappeggi asimmetrici realizzati con il tessuto e sull'altare Daniele ha coperto le spalle con una stola in seta vedo non vedo dello stesso colore dell'abito, legata al collo e chiusa sui polsi in modo da creare morbide maniche sulle braccia, cadendo poi sulla schiena come fosse un velo.

Sara Daniele celebra il matrimonio di Aurora Ramazzotti

Per completare l'outfit Sara Daniele ha scelto gioielli in oro giallo e diamanti, con una parure composta da girocollo sottile, bracciale stile tennis con profili tondi a incorniciare le pietre e un paio di orecchini che mimavano le forme di un nodo, ancora in oro. Come molte delle invitate (tra cui la mamma della sposa che è apparsa con un completo acquamarina di Giorgio Armani Privé) anche Sara Daniele ha puntato su un hairstyle con capelli tirati in un intricato chigon alto.