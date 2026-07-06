Vietato guardare fuori dal finestrino: il caso di Busan-Gimhae, aeroporto della Corea del Sud

All’aeroporto internazionale di Busan-Gimhae non è possibile tenere le tendine dei finestrini alzate durante il decollo o l’atterraggio. Il motivo dietro questa rigida e insolita regola si nasconde dietro le procedure e le regole tipiche di quello che è a tutti gli effetti un ibrido tra aeroporto civile e militare.

Gimhae aeroporto internazionale

Le regole da seguire in aeroporto sono tantissime, e accompagnano il passeggero fin dal momento in cui mette piede in terminal per partire. Dalle cinture di sicurezza da allacciare al decollo e all’atterraggio, ai tavolini da richiudere, fino al telefono in modalità aereo e alla disposizione dei bagagli a bordo, ogni gesto è regolato da norme precise che hanno lo scopo di garantire sicurezza e ordine. Eppure, esiste un caso che ha attirato particolare curiosità perché porta queste regole a un livello inaspettato: in un aeroporto della Corea del Sud, infatti, ai passeggeri viene richiesto di non guardare fuori dal finestrino in alcune fasi del percorso. Si tratta dell’aeroporto internazionale di Busan-Gimhae, dove alcune restrizioni sono legate alla sicurezza dell’area e alla natura delle installazioni che lo circondano, che appartengono al mondo militare.

Il particolare caso dell’aeroporto di Busan-Gimhae

L’aeroporto di Busan-Gimhae, situato a circa 20 chilometri dalla città di Busan, si trova in una zona particolarmente delicata, dove lo scalo normale, ovvero quello civile, convive con infrastrutture militari e aree soggette a misure di sicurezza maggiori. Di conseguenza, alcune restrizioni riguardano la possibilità per i passeggeri di osservare liberamente l’esterno durante determinate fasi del movimento a terra o in prossimità di aree sensibili. Non si tratta solo di una regola bizzarra o fuori dal comune, ma di una misura legata alla tutela di installazioni strategiche e alla riduzione dei rischi di osservazione non autorizzata. In casi come questo, la gestione dello spazio aeroportuale diventa infatti una questione che intreccia traffico civile e sicurezza nazionale, con protocolli che consentono quindi di includere anche limitazioni visive temporanee.

Una norma fuori dal comune

Quella dell'aeroporto di Busan-Gimhae è una norma decisamente fuori dal comune. Normalmente, infatti, nella fase di atterraggio (ma anche in quella di decollo) le tendine dei finestrini devono essere categoricamente tirate su e la visuale deve essere nitida. Questo non è per permettere ai passeggeri di godere del panorama, ma perché in questo modo il personale di bordo può vedere chiaramente se ci sono eventuali emergenze o situazioni pericolose come incendi.

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Il mondo degli aeroporti militari

Il caso di Busan-Gimhae si inserisce in un quadro più ampio che riguarda gli aeroporti militari o gli scali con presenza militare, che si trovano in molti Paesi, Italia inclusa. In generale, l’accesso e le attività in queste strutture sono regolati da norme molto rigide, stabilite da codici e direttive di sicurezza che definiscono chi può entrare, quando e con quali modalità. In Italia, ad esempio, l’ingresso è consentito solo al personale autorizzato, mentre in occasioni particolari come giornate aperte o visite guidate è obbligatorio presentare documenti e rispettare procedure precise di controllo. Sempre per motivi di sicurezza, intorno agli aeroporti militari esistono anche vincoli che limitano costruzioni e attività nelle zone in questione, proprio per evitare qualsiasi interferenza con le operazioni militari.