stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Vietato guardare fuori dal finestrino: il caso di Busan-Gimhae, aeroporto della Corea del Sud

All’aeroporto internazionale di Busan-Gimhae non è possibile tenere le tendine dei finestrini alzate durante il decollo o l’atterraggio. Il motivo dietro questa rigida e insolita regola si nasconde dietro le procedure e le regole tipiche di quello che è a tutti gli effetti un ibrido tra aeroporto civile e militare.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Elisa Capitani
Gimhae aeroporto internazionale
Gimhae aeroporto internazionale

Le regole da seguire in aeroporto sono tantissime, e accompagnano il passeggero fin dal momento in cui mette piede in terminal per partire. Dalle cinture di sicurezza da allacciare al decollo e all’atterraggio, ai tavolini da richiudere, fino al telefono in modalità aereo e alla disposizione dei bagagli a bordo, ogni gesto è regolato da norme precise che hanno lo scopo di garantire sicurezza e ordine. Eppure, esiste un caso che ha attirato particolare curiosità perché porta queste regole a un livello inaspettato: in un aeroporto della Corea del Sud, infatti, ai passeggeri viene richiesto di non guardare fuori dal finestrino in alcune fasi del percorso. Si tratta dell’aeroporto internazionale di Busan-Gimhae, dove alcune restrizioni sono legate alla sicurezza dell’area e alla natura delle installazioni che lo circondano, che appartengono al mondo militare.

Il particolare caso dell’aeroporto di Busan-Gimhae

L’aeroporto di Busan-Gimhae, situato a circa 20 chilometri dalla città di Busan, si trova in una zona particolarmente delicata, dove lo scalo normale, ovvero quello civile, convive con infrastrutture militari e aree soggette a misure di sicurezza maggiori. Di conseguenza, alcune restrizioni riguardano la possibilità per i passeggeri di osservare liberamente l’esterno durante determinate fasi del movimento a terra o in prossimità di aree sensibili. Non si tratta solo di una regola bizzarra o fuori dal comune, ma di una misura legata alla tutela di installazioni strategiche e alla riduzione dei rischi di osservazione non autorizzata. In casi come questo, la gestione dello spazio aeroportuale diventa infatti una questione che intreccia traffico civile e sicurezza nazionale, con protocolli che consentono quindi di includere anche limitazioni visive temporanee.

Una norma fuori dal comune

Quella dell'aeroporto di Busan-Gimhae è una norma decisamente fuori dal comune. Normalmente, infatti, nella fase di atterraggio (ma anche in quella di decollo) le tendine dei finestrini devono essere categoricamente tirate su e la visuale deve essere nitida. Questo non è per permettere ai passeggeri di godere del panorama, ma perché in questo modo il personale di bordo può vedere chiaramente se ci sono eventuali emergenze o situazioni pericolose come incendi.

Leggi anche
Non prendere mai i tuoi bagagli in caso di emergenza in aereo: è per una questione di sicurezza

Il mondo degli aeroporti militari

Il caso di Busan-Gimhae si inserisce in un quadro più ampio che riguarda gli aeroporti militari o gli scali con presenza militare, che si trovano in molti Paesi, Italia inclusa. In generale, l’accesso e le attività in queste strutture sono regolati da norme molto rigide, stabilite da codici e direttive di sicurezza che definiscono chi può entrare, quando e con quali modalità. In Italia, ad esempio, l’ingresso è consentito solo al personale autorizzato, mentre in occasioni particolari come giornate aperte o visite guidate è obbligatorio presentare documenti e rispettare procedure precise di controllo. Sempre per motivi di sicurezza, intorno agli aeroporti militari esistono anche vincoli che limitano costruzioni e attività nelle zone in questione, proprio per evitare qualsiasi interferenza con le operazioni militari.

Immagine
Trend
I 4 costumi di tendenza per l'estate 2026
Bug eye, gli occhiali da sole "a mosca" sono la tendenza dell'estate 2026
Bug eye, gli occhiali da sole "a mosca" sono la tendenza dell'estate 2026
Guida alle scarpe di tendenza per l'estate 2026: slingback, sabot e pump scollo a V sono i modelli da avere
Guida alle scarpe di tendenza per l'estate 2026: slingback, sabot e pump scollo a V sono i modelli da avere
Come abbinare il marrone, colore trendy per l'estate 2026 che sta bene con rosa, righe e scarpe rosse
Come abbinare il marrone, colore trendy per l'estate 2026 che sta bene con rosa, righe e scarpe rosse
Addio ballerine, vogliamo i mocassini: arricciati o da barca, guida ai modelli di tendenza per l'estate 2026
Addio ballerine, vogliamo i mocassini: arricciati o da barca, guida ai modelli di tendenza per l'estate 2026
Il reggiseno c'è e si vede: bra mania, la tendenza dell'estate 2026 che ridefinisce l'estetica femminile
Il reggiseno c'è e si vede: bra mania, la tendenza dell'estate 2026 che ridefinisce l'estetica femminile
Camicia bianca, il capo chic della P/E 2026: si abbina con jeans o paillettes nei look casual o da cerimonia
Cos'è il color block, la tendenza Primavera/Estate 2026 che utilizza tonalità a contrasto nell'outfit
Le gonne midi a vita bassa sono il capo di tendenza della primavera 2026: come creare un look in stile Office siren
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views