Dove guardare il tramonto in estate: dal Cilento alle Dolomiti, i luoghi più belli d’Italia

Dal Castello Aragonese di Ischia alle Tre Cime di Lavaredo, passando per Polignano a Mare, la Val d’Orcia e Acciaroli: 5 luoghi d’Italia dove il tramonto diventa uno spettacolo naturale tra mare, montagne e paesaggi patrimonio Unesco.

Il tramonto ad Ischia con il castello Aragonese

L’estate, oltre al caldo torrenziale, porta con sé anche alcuni dei momenti più magici dell’anno, spesso associati alla spensieratezza delle vacanze. Quando si è lontani dalla routine e dallo stress quotidiano, è più facile fermarsi ad apprezzare ciò che ci circonda e, da questo punto di vista, l’Italia ha davvero tanto da offrire. Tra spiagge, montagne e colline, la penisola regala alcuni dei tramonti più belli d’Europa, capaci di conquistare sia i turisti sia chi ama la propria terra. A rendere unici i tramonti italiani è soprattutto la straordinaria varietà dei paesaggi: il sole che scompare nel mare lungo le coste, le cime delle Dolomiti che si tingono di rosa e arancione, oppure la luce dorata che avvolge i campi della Toscana. Se per molti svegliarsi all’alba o restare in piedi fino al sorgere del sole può essere una sfida, assistere a un tramonto è decisamente più semplice: basta controllare l’orario semplicemente su google, raggiungere un punto panoramico e magari portare con sé una pizza da condividere o un po’ di musica per rendere l’esperienza ancora più speciale. Fanpage.it ha selezionato alcuni dei luoghi più belli d’Italia dove ammirare il tramonto, dalla Val d’Orcia in Toscana al Castello Aragonese di Ischia, passando per Polignano a Mare, le Tre Cime di Lavaredo e Acciaroli.

Il tramonto sul Castello Aragonese di Ischia

Ischia è una delle destinazioni più spettacolari dove osservare il tramonto. Grazie alla sua esposizione verso ovest, il sole sembra cadere direttamente nel Mar Tirreno, mentre il cielo si accende di sfumature rosse, arancioni e rosa. Tra i punti migliori in cui tramonta il sole rientra lo spettacolo del Castello Aragonese, la fortezza medievale costruita sull’isolotto collegato da un ponte. Da qui il profilo del castello si staglia contro il sole che cala sul mare, creando uno dei panorami più iconici della Campania: la conformazione vulcanica dell’isola contribuisce inoltre a rendere ancora più speciale il gioco di luci e colori.

Il tramonto sul castello Aragonese, Ischia

Polignano a Mare e il tramonto sulle rocce

In Puglia, uno dei tramonti più fotografati è sicuramente quello di Polignano a Mare. Quando il sole scende verso l’orizzonte, il mare si colora di rosso, arancione e viola, mentre le caratteristiche case bianche costruite a picco sulla roccia riflettono la luce. Lo scenario è reso ancora più spettacolare dalla celebre Lama Monachile, l’insenatura che divide il centro storico, e dalle alte scogliere che caratterizzano il panorama.

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Polignano a Mare, Puglia

La Val d’Orcia e il tramonto sulle colline toscane

Tra i paesaggi più iconici d’Italia non può mancare la Val d’Orcia, patrimonio mondiale UNESCO dal 2004 e uno dei simboli della natura italiana. Colline sinuose, lunghe file di cipressi, casali isolati e borghi rinascimentali danno vita a uno dei panorami più celebri della Toscana (oltre che del mondo). Uno dei punti più suggestivi da cui osservare il tramonto è Pienza, la città “ideale” voluta da Papa Pio II, le cui mura regalano una vista aperta sull’intera valle fino al Monte Amiata: quando il sole cala, i campi assumono tonalità dorate e il verde sembra una lunga distesa di mare.

Val d’Orcia, Toscana

Il fenomeno dell’enrosadira alle Tre Cime di Lavaredo

Chi preferisce la montagna può assistere a uno degli spettacoli naturali più affascinanti delle Dolomiti e d’Italia: l’enrosadira. Il termine viene dal ladino e significa letteralmente colorarsi di rosa: al tramonto le pareti delle Tre Cime di Lavaredo si tingono gradualmente di rosa, arancione, rosso e viola grazie alla particolare composizione della roccia dolomitica, che riflette la luce del sole in modo unico.

Tre Cime di Lavaredo

Acciaroli, il tramonto che rigenera il corpo

A chiudere la nostra selezione è Acciaroli, uno dei borghi più affascinanti della costa cilentana. Dal porto e dalla zona compresa tra le due chiese del centro storico il sole tramonta direttamente sul Mar Tirreno, riflettendosi sull’acqua e offrendo, nelle giornate più limpide, una vista che arriva fino all’isola di Capri. Oltre al fascino paesaggistico, il tramonto di Acciaroli è stato anche protagonista qualche anno fa di una sperimentazione sulle neuroscienze condotta da Strobilo durante la Eu Agrifood Week di Pollica. Attraverso sensori applicati ai partecipanti, i ricercatori hanno osservato un aumento delle onde theta, associate a rilassamento profondo, meditazione e richiamo di ricordi positivi. Come ha spiegato la psicologa e data analyst Camilla Di Pasquasio, l’osservazione del tramonto ha mostrato un effetto rigenerativo sul cervello, confermando il potere benefico di uno dei panorami più suggestivi del Cilento.