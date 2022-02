Michelle Hunziker, dalla tuta di paillettes all’abito monospalla per il finale di Michelle Impossible Michelle Hunziker si è affidata a Giorgio Armani per tutti i look di Michelle Impossible, uno show molto articolato in cui ha cambiato outfit moltissime volte, passando da uno stile all’altro con disinvoltura.

A cura di Giusy Dente

foto via Instagram

Michelle Impossible si è rivelato un grande successo. Michelle Hunziker ha portato sul piccolo schermo uno spettacolo variegato in cui si è messa in gioco a 360 gradi e si è cimentata in tutto, con l'ironia e la simpatia che la contraddistinguono: canto, ballo, recitazione. Sul palco ha voluto con sé persone di talento, a cui è legata umanamente e professionalmente. Nella prima puntata l'abbiamo vista in scena con Serena Autieri e Ilary Blasi, per fare solo due nomi. Tra gli ospiti della seconda e ultima puntata, invece: Massimo Ranieri, Silvia Toffanin, Ambra Angiolini, Nicola Savino, Rita Pavone. Il primo appuntamento dello show è stato molto gradito dal pubblico: è stato visto da 3.382.000 spettatori pari al 19.65% di share. Sia per il debutto che per il gran finale la conduttrice si è affidata alla sua Maison preferita, per i numerosi cambi d'abito: Armani ha curato tutti i suoi look.

Instagram @marvi_marver

Michelle Hunziker si affida a Giorgio Armani

Tempo fa Michelle Hunziker aveva fatto capire che c'era qualcosa di grosso all'orizzonte. Su Instagram aveva condiviso una foto che la vedeva impegnata in una prova costumi da Giorgio Armani. Addosso, una creazione della sua Maison preferita: abito monospalla con bustier nero e ampia gonna in raso grigio perla tempestata di cristalli. Nella didascalia aveva scritto: "Ogni volta che mi trovo a fare delle prove costume da Giorgio Armani significa che sta per succedere qualcosa di importante per me sul lavoro".

Instagram @marvi_marver

Di lì a poco il mistero è stato svelato: stava scegliendo i look per Mission Impossible, che difatti sono tutti di Armani. Non tutti sono delle novità. La conduttrice ha fatto un tuffo indietro nel tempo, a uno dei momenti più alti della sua carriera: quando ha calcato il palcoscenico dell'Ariston, per Sanremo. Nella prima puntata ha sfoggiato nuovamente l'abito verde di Sanremo 2007. In vista del gran finale ha provato anche l'abito nero di Sanremo 2018, come svelato dalla stylist Marvi DeAngelis nelle Instagram Stories.

Instagram @mediasetinfinity

Michelle Impossible, i look della seconda puntata

Anche nella seconda puntata di Mission Impossible, la conduttrice ha voluto con sé Katia Follesa, Michela Giraud e la figlia Aurora Ramazzotti. Quest'ultima non è stata il solo membro di famiglia presente: mamma Ineke è stata protagonista di un'intervista fatta da Silvia Toffanin, in cui ha raccontato qualcosa di più del suo legame con Michelle. Mentre la conduttrice di Verissimo ha scelto un abito di velluto di Armani con sandali, la Hunziker ha optato per un tre pezzi total black: top, giacca, pantaloni a vita alta, mocassini.

Instagram @therealhunzigram

Stesso outfit anche per i momenti musicali con Nina Zilli e Massimo Ranieri. Abito principesco invece per quello con Ghemon: sembra proprio l'abito monospalla anticipato mesi fa. Look decisamente più sbarazzino e glam per il duetto con Ambra Angiolini: le due si sono esibite ballando e cantato, indossando delle tutine argentate ricoperte di paillettes. Michelle Hunziker ha dimostrato in questi due appuntamenti in prima serata di saper padroneggiare la scena e di essere capace di cimentarsi in tutto. Strutturare uno show così complesso ha richiesto un lungo e duro lavoro, che l'ha ricompensata però sia in termini di ascolti che di affetto del pubblico.