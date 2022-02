Michelle Hunziker a Michelle Impossible con mamma Ineke: sono due gocce d’acqua Nel suo show Michelle Impossible, Michelle Hunziker ha voluto con sé colleghi, amici e persone di famiglia. Stasera, nella seconda puntata dello show, è prevista la presenza di mamma Ineke.

A cura di Giusy Dente

Instagram @therealhunzigram

Michelle Hunziker ha messo tutta se stessa per costruire Michelle Impossible, uno spettacolo variegato in cui ogni ospite è chiamato a portare un pezzo di sé, una parte delle proprie capacità. La conduttrice ha voluto sul ‘suo' palco colleghi che stima, con cui ha condiviso la carriera, professionisti a cui è legata anche umanamente oltre che lavorativamente parlando. Nella prima puntata dello show era presenti per esempio Serena Autieri, Ilary Blasi, Katia Follesa, Michela Giraud (per fare alcuni nomi). E c'è stato ovviamente posto anche per la famiglia, grazie alla presenza di Eros e Aurora Ramazzotti. Nella seconda puntata dello show sono previsti altri ospiti e ci sarà un altro membro della famiglia, una persona importantissima per Michelle Hunziker: sua mamma Ineke.

Michelle Hunziker, legatissima a mamma Ineke

Michelle è la secondogenita di Ineke e Rodolfo Hunziker. La conduttrice con sua madre ha avuto sempre un rapporto quasi simbiotico. Non a caso una volta maturata la decisione di trasferirsi dalla Svizzera all'Italia, la donna non ha esitato a lasciare tutto per seguire sua figlia a Milano. L'ha vista muovere i primi passi nel mondo della moda e della televisione, accompagnandola verso il successo che ha oggi.

Instagram @therealhunzigram

Il loro legame ha subito un brusco colpo quando Michelle è entrata a far parte di una setta. In quel periodo sono state tenute separate e si sono riavvicinate solo molto tempo dopo. A distanza di ben tre anni la conduttrice si è resa conto di frequentare persone che non volevano affatto il suo bene. Lì è cominciata la rinascita e anche il loro rapporto è rifiorito.

Michelle Hunziker e mamma Ineke, donne forti e bellissime

La mamma di Michelle Hunziker ha 78 anni e talvolta fa capolino sui social di sua figlia o della nipote Aurora. Sono tre generazioni di donne determinate e piene di vita, appassionate di arte. Ineke infatti è una pittrice. Forse proprio da lei Michelle Hunziker ha ereditato la sua vena più creativa, anche se le somiglianze non si fermano solo al carattere.

Instagram @therealhunzigram

Capelli biondi e occhi chiari sono i tratti fisici che le accomunano ed è innegabile una forte somiglianza: due gocce d'acqua, due donne forti e bellissime. C'è molta curiosità per il momento che mamma e figlia condivideranno sul palco di Michelle Impossibile. Sarà uno spazio a tre, insieme a Silvia Toffanin, che intervisterà proprio la signora Ineke. Sarà emozionante vederle ripercorrere i momenti più belli, ma anche quelli più dolorosi, del suo rapporto con Michelle.