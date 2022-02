Aurora Ramazzotti a Michelle Impossible: il look black&white in coordinato con la mamma Aurora Ramazzotti è stata ospite di Michelle Impossibile, lo show di Michelle Hunziker che ha debuttato ieri sera in prima serata. Mamma e figlia hanno indossato un look coordinato bianco e nero.

A cura di Giusy Dente

Michelle Hunziker è la protagonista di Michelle Impossible, uno show di due puntate in prima serata in cui si cimenta con il ballo, il canto, la recitazione. Uno spettacolo a tutto tondo insomma, nato anche per festeggiare i suoi 25 anni di carriera. La conduttrice ha scelto di coinvolgere diversi volti noti del mondo della tv, tutti amici ancor prima che colleghi. Al debutto del 16 febbraio l'abbiamo vista condividere il palco con Serena Autieri, Ilary Blasi, Gerry Scotti. C'erano anche l'ex marito Eros Ramazzotti e la figlia Aurora.

Michelle Impossible in famiglia

Il pubblico di Michelle Impossible ha apprezzato particolarmente il momento musicale che ha visto protagonisti Michelle Hunziker e l'ex marito Eros Ramazzotti. I più accaniti fan della coppia non hanno mai smesso di sperare nel ritorno di fiamma. I due sono in ottimi rapporti, hanno continuato separatamente le loro vite e hanno una figlia insieme, Aurora. La 25enne (festeggiati in grande stile di recente) ha ereditato la passione per la musica e per la conduzione dai genitori e ne ha proseguito le orme nel mondo dello spettacolo. Inoltre è molto attiva sui social, dove condivide sia momenti di vita professionale che privata. Il mese scorso, per esempio, era alle Maldive col fidanzato e ha testimoniato tutta la sua vacanza in quel luogo incantevole.

Mamma e figlia si sono recentemente esibite insieme nel corso della finale di All together now. La figlia della conduttrice ha nuovamente dimostrato il suo talento anche a Michelle Impossible e, come nella precedente occasione, le due si sono vestite coordinate. La prima volta avevano optato per degli outfit scintillanti, stavolta invece la chiave è stato il black&white, declinato in due chiavi diverse. Un look più mannish per Michelle Hunziker, che si è affidata a Giorgio Armani; uno più moderno per Aurora, con i capi firmati Philosophy di Lorenzo Serafini. Insieme le due donne sono capaci di dare davvero il meglio e il successo è assicurato.