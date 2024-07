video suggerito

Le borse estive di Aurora Ramazzotti: quanto costano gli accessori griffati coloratissimi Aurora Ramazzotti ha sfoggiato una serie di look estivi immortalati tramite diversi selfie in ascensore: tra bermuda e look ton sur ton i fan hanno notato diverse borse estive griffate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

Aurora Ramazzotti

L'estate di Aurora Ramazzotti è all'insegna dei momenti in famiglia. L'influencer, infatti, ha trascorso qualche giorno al mare con la madre Michelle Hunziker, le sorelle Celeste e Sole e il figlio Cesare. Tornata a Milano, Ramazzotti ha condiviso una serie di selfie scattati in ascensore con una caption divertente: "Il mio rullino è composto per il 50% da selfie in ascensore e il restante 50% da foto di Cesare". Come aveva raccontato anche a Fanpage.it in un'intervista, le foto nel suo telefono sono prevalentemente scatti del figlio, che lo scorso marzo ha compiuto un anno. Tra i suoi selfie rituali in ascensore, però, non mancano anche look estivi super curati.

Le borse per l'estate 2024 di Aurora Ramazzotti

Colori sgargianti e modelli evergreen, l'armadio estivo di Aurora Ramazzotti è pieno di accessori vintage griffati, uno su tutti la borsa a tracolla firmata Saint Laurent. Si tratta del modello LouLou Toy in pelle trapuntata color blanc vintage con l'iconico dettaglio logato in bronzo con le iniziali del fondatore della Maison, Yves Saint Laurent. La borsa con tracolla in versione mini costa sul sito del brand 1390 euro che l'influencer l'abbina con un look nude composto da canottiera e jeans beige.

Aurora Ramazzotti con la borsa Saint Laurent

Un'altra borsa evergreen, ottima per l'estate ma anche per le stagioni primaverili e invernali, è la tote di Bottega Veneta modello Arco. Si tratta di una versione risalente a collezioni di anni passate, color verde erba, pratica anche per sostituire una semplice tote in tela: il modello, in vendita su e-commerce che vendono accessori o capi vintage, a un prezzo che varia tra i 1200 euro e i 637 euro. Aurora Ramazzotti ha abbinato la borsa di Bottega Veneta alla blusa lunga creando un effetto ton sûr ton tutto verde.

Aurora Ramazzotti con la tote bag Bottega Veneta

Ultima ma non ultima tra le borse sfoggiate dall'influencer c'è la mini bag, sempre firmata di Bottega Veneta, modello Jodie in color giallo, una tonalità perfetta per rendere più estivo anche un look composto da bermuda in denim e t-shirt grigia. Il modello mini di questo accessorio super popolare, con il celebre motivo Intrecciato, del brand italiano viene venduto a 2400 euro.

Aurora Ramazzotti con la mini Jodie