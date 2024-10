Aurora Ramazzotti, il look da concerto è anni 2000: mini abito optical e cerchietto bombato in tinta

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti è diventata mamma da quasi 2 anni ma non per questo rinuncia alle uscite con gli amici e agli eventi glamour. Certo, i primi tempi col piccolo Cesare sono stati contraddistinti da notti insonni, insicurezze e comuni inconvenienti da neo-genitore, ma ora tutto si sta “regolarizzando” ed è per questo che ha più possibilità di darsi alle sue passione. Ieri sera, ad esempio, ha lasciato il bimbo nella nuova casa con papà Goffredo e ha partecipato al secondo concerto al Forum di Milano di Mahmood, scatenandosi sulle note delle sue hit più famose. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare un look glamour ma dal sapore vintage?

L'abito optical è il must dell'autunno 2024

Il look da concerto perfetto per l’inizio dell’autunno? Quello di Aurora Ramazzotti, che per scatenarsi sulle hit più famose di Mahmood ha pensato bene di ispirarsi ai primi anni 2000 come impone la moda del momento. Niente jeans comodi o tute oversize, ha preferito un micro tubino dallo stile optical, un modello seconda pelle con gonna e maniche corte interamente decorato con una stampa astratta sui toni del blu elettrico e del bianco. Probabilmente si tratta di un modello low-cost di Shein, ma la cosa certa è che sembra essere uno dei must di stagione, basti pensare al fatto che anche mamma Michelle Hunziker di recente ne aveva sfoggiato uno simile ma in rosa.

Aurora Ramazzotti con il look anni 2000

Gli accessori griffati di Aurora Ramazzotti

Per completare il tutto Aurora non ha rinunciato a ulteriori accessori a tema all’insegna del glamour. Ha abbinato l'abitino a un paio di orecchini in pvc fluo, abbinandoli a un cerchietto bombato con cui ha tenuto i capelli tirati all'indietro. Quest'ultimo è blu elettrico e, a giudicare dal triangolino metallico sul lato, sembra essere firmato Prada. Per quanto riguarda la borsa, l'influencer ha optato per l'iconica Le Cagole di Balenciaga, una variante borchiata in pelle total white (prezzo 1.990 euro). In quante prenderanno ispirazione dallo stile di Aurora per i prossimi concerti autunnali?

Borsa Balenciaga