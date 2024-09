video suggerito

Aurora Ramazzotti cambia stile: alle sfilate di Milano coi capelli frisé e i jeans a vita bassa Aurora Ramazzotti si è presa una pausa dalla sua normale routine da mamma per partecipare alle sfilate della Milano Fashion Week. Per l’occasione ha cambiato stile, apparendo super glamour con frisé tra i capelli e look total denim. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Sta per concludersi la Milano Fashion Week, l'evento attesissimo nel mondo della moda che negli ultimi giorni ha visto innumerevoli Maison di fama internazionale presentare le loro collezioni per la Primavera/Estate 2025. Le star che hanno assistito alle sfilate sono state innumerevoli, da Madonna in versione "divinità" a Kasia Smutniak con un completo angelico, fino ad arrivare a Elisabetta Gregoraci con gli stivali yeti in pieno stile invernale. Ieri a fare la sua apparizione nel front-row di Diesel è stata Aurora Ramazzotti che, presasi una temporanea pausa dalla normale routine da mamma, ha pensato bene di cambiare stile: ecco tutti i dettagli del suo nuovo look.

Il look total denim di Aurora Ramazzotti

Se mamma Michelle Hunziker ieri ha incantato tutti alla sfilata di Ferragamo col suo maxi spacco, Aurora Ramazotti ha preferito partecipare allo show di Diesel con l'amico Jonathan Kashanian. Per l'occasione ha seguito il trend del total denim con un outfit destinato a fare tendenza.

Aurora Ramazzotti in Diesel

Ha abbinato un paio di jeans a zampa a vita bassissima e con i tasconi laterali a una canotta bianca che ha lasciato l'ombelico in vista, completando il tutto con un trench lungo fino alle caviglie metà in pelle, metà in denim. Non sono mancati i tacchi, per la precisione un paio di pumps a punta (come andavano di moda nei primi anni 2000), e la mini bag logata in arancio fluo. In quanti prenderanno ispirazione da lei per il loro armadio invernale?

Aurora Ramazzotti alla sfilata Diesel

Aurora Ramazzotti con i capelli frisé in stile anni 2000

Per rendere il suo look ancora più d'impatto Aurora Ramazzotti ha anche rivoluzionato l'acconciatura. Ha sempre abituato i fan a delle pieghe lisce e naturali ma ora ha voluto mettere in atto un "colpo di testa": si è ispirata ai primi anni 2000 e ha chiesto al parrucchiere degli originali frisé. Il risultato finale è stato una chioma con delle onde strette e vaporose ma allo stesso tempo ordinate e definite. Sorpresa dall'effetto, la stessa Aurora ha commentato con ironia la pettinatura definendosi "Ariel in after". Nelle prossime settimane comincerà a osare più spesso in fatto di hair look o rimarrà fedele ai capelli extra lisci che da sempre la contraddistinguono?

Aurora Ramazzotti con i frisé tra i capelli