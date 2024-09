video suggerito

Elisabetta Gregoraci è pronta per l’inverno: alle sfilate di Milano indossa gli stivali yeti Elisabetta Gregoraci è tra le grandi protagoniste della Milano Fashion Week. Ieri ha partecipato alla sfilata di Ermanno Scervino e ne ha approfittato per lanciare l’accessorio must del prossimo inverno: gli stivali yeti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Primavera/Estate 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Elisabetta Gregoraci è una delle grandi protagonisti della Milano Fashion Week, evento che ha segnato il suo ritorno al lavoro dopo il ricovero ospedaliero che l'aveva costretta a rimanere ferma per qualche giorno. Ora che ha ripreso ad apparire in pubblico sembra essere in splendida forma, basti pensare al fatto che si è trasformata anche in modella per una notte sfilando in bikini per Pin-Up Stars. Ieri sera, inoltre, ha seguito dalla prima fila del front-row lo show di Ermanno Scervino e ha approfittato delle temperature in discesa per dare una piccola anticipazione del suo stile invernale: ecco quale sarà l'accessorio originale a cui non riuscirà proprio a rinunciare con l'arrivo del freddo.

Il mini dress di pelle di Elisabetta Gregoraci

Ieri pomeriggio la Maison Ermanno Scervino ha presentato la sua collezione per la Primavera/Estate 2025 e tra gli invitati seduti in prima fila c'era anche Elisabetta Gregoraci. Dopo aver incantato i fan in total white alla sfilata di Genny di qualche giorno fa, ora la conduttrice ha puntato su qualcosa di più grintoso che di sicuro detterà tendenza durante la prossima stagione.

Elisabetta Gregoraci alla sfilata di Ermanno Scervino

Ha seguito il trend del bordeaux, il colore simbolo dell'autunno 2024, indossando un originale mini dress di pelle proprio di Ermanno Scevino. Si tratta di un modello fasciante e strapless con reggiseno incorporato, la cui particolarità sta nel fatto che va portato con sotto un top di filo in tinta a collo alto e con le maniche lunghe.

Elisabetta Gregoraci in Ermanno Scervino

Gli stivali yeti saranno il must dell'inverno 2024-25

A fare la differenza nel look autunnale di Elisabetta Gregoraci sono state le scarpe. Per lei niente tacchi a spillo o cuissardes dall'animo rock, ha anticipato l'inverno indossando un paio di stivali yeti, di quelli ricoperti di pelo voluminoso in total black. Non è la prima volta che li sfoggia, lo aveva già fatto qualche anno fa durante una vacanza a Cortina, sorprendendo col suo stile originale e glamour. Ora, sarà perché il freddo ha cominciato a farsi sentire o perché semplicemente intendeva distinguersi con qualcosa di anti-convenzionale, ma la cosa certa è che li ha usati per rendere il look di pelle ancora più fashion. Grazie a lei gli stivali maxi a effetto furry riusciranno a diventare il must del prossimo inverno?

Elisabetta Gregoraci in Ermanno Scervino