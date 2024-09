Elisabetta Gregoraci alle sfilate dopo il ricovero in ospedale: in bianco alla Milano Fashion Week

video suggerito

La Milano Fashion Week è arrivata alla sua terza giornata. Dopo lo show di apertura affidato a Fendi (che ha festeggiato 100 anni di storia) e la sfilata di Roberto Cavalli della seconda giornata (un tributo allo stilista scomparso), oggi è la volta di altri nomi del panorama fashion. Secondo il calendario presentano oggi le collezioni Primavera/Estate 2025: Max Mara, Genny, Philosophy di Lorenzo Serafini, Prada, Federico Cina, Tokyo James, MM6 Maison Margiela, Moschino, GCDS, Emporio Armani. Come sempre sono tantissimi i volti del mondo dello spettacolo che prendono parte agli show. Elisabetta Gregoraci è giunta a Milano appositamente per la sfilata di Genny.

Elisabetta Gregoraci torna alle sfilate

La showgirl ha ripreso in mano i suoi impegni professionali, dopo uno stop di qualche giorno per motivi di salute. Ha fatto preoccupare fan e follower mostrando loro alcune foto scattate in ospedale, con delle flebo attaccate al braccio. È stata ricoverata lì per degli accertamenti e delle cure mediche. Ha però rassicurato tutti sulle sue condizioni, una volta fuori: "Non posso avere i ritmi che avevo prima, devo stare un po' calma e tranquilla o almeno ci proviamo. Sono stati 12 giorni pesantini ma da oggi sono sicura che sarà sempre meglio. Ho tanta voglia di ripartire e di fare piano piano le mie cose. Grazie per il vostro supporto, ho apprezzato tanto".

Elisabetta Gregoraci in total white

Look total white per Elisabetta Gregoraci alla sfilata di Genny, che ha mostrato in passerella la nuova collezione Primavera/Estate 2025. La showgirl è molto legata al brand, di cui è spesso ospite agli eventi e di cui indossa spesso le creazioni. Questa volta per l'evento ha puntato sul bianco: una tuta con pannelli trasparenti e un maxi fiore sul décolleté a cui ha abbinato un blazer, completando con accessori tono su tono. Per lei c'è in vista il ritorno in tv, al timone di un nuovo programma: Questioni di stile, dal 26 settembre su Rai 2. Chissà se porterà anche sul piccolo schermo il suo brand del cuore.

