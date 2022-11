Elisabetta Gregoraci col look monocromatico a Verissimo: veste di bianco con maglioncino crop Elisabetta Gregoraci, ospite di Verissimo, ha sfoggiato un trendy look total white perfetto per l’autunno.

A cura di Giusy Dente

Elisabetta Gregoraci a Verissimo

A Elisabetta Gregoraci non sfuggono mai le tendenze. La showgirl è stata ospite di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo, dove ha sfoggiato un look total white. Proprio il bianco è il colore must dell'autunno-inverno: è la nuance fredda perfetta per illuminare queste stagioni solitamente associate a colori cupi e scuri. In particolare il full color candido è l'outfit che le principali Maison hanno eletto a look del momento. È una tonalità che può essere abbinata facilmente e che a seconda del risultato che si vuole ottenere può donare uno stile raffinato o viceversa più minimal, chic o glamour. Insomma, che si tratti di un evento speciale o di un abbigliamento quotidiano, di un look da giorno o da sera, il bianco è sempre un asso nella manica: e va bene anche nello studio televisivo, come dimostrato da Elisabetta Gregoraci.

Elisabetta Gregoraci si racconta

Ai microfoni di Verissimo, Elisabetta Gregoraci ha raccontato di sé e soprattutto della sua famiglia. Ha parlato del rapporto che la lega all'ex marito Flavio Briatore, del grande amore che prova per il figlio Nathan Falco Briatore, dell'affetto nei confronti del suo paese d'origine Soverato, dove vivono suo padre e sua nonna. Non è mancato un riferimento all'attuale situazione sentimentale: la conduttrice è legata all'imprenditore Giulio Fratini, ma non lo ha mai menzionato esplicitamente a Silvia Toffanin. Si è comunque detta felice in questo momento, desiderosa di vivere con serenità e spontaneità questa relazione agli inizi.

Elisabetta Gregoraci in Genny

Chi ha firmato il look total white di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci ama i look sensuali e femminili: soprattutto nelle occasioni speciali punta su elementi sexy come le maxi scollature, gli spacchi, i dettagli cut-out. Riesce a imprimere carattere a tutti i suoi outfit, che si tratti di un red carpet o di un palcoscenico. Nello studio di Verissimo ha scelto un outfit casual ma trendy firmato Genny, un brand di cui è testimonial e di cui indossa spesso le creazioni.

Leggi anche Elisabetta Gregoraci alla Milano Fashion Week: il look per le sfilate è rosso fiammante

Elisabetta Gregoraci in total white

Il marchio punta su uno stile accattivante e contemporaneo che possa valorizzare al meglio la femminilità, con audacia e occhio alla contemporaneità. Per l'intervista in tv, la Gregoraci ha scelto un look della collezione Autunno/Inverno 2022-23. Il crop top dolcevita in maglieria è senza maniche e con colletto leggermente alto: costa sul sito ufficiale 494 euro. Lo ha abbinato a un paio di pantaloni sartoriali leggermente a zampa e a vita alta, impreziositi da inserti in tessuto a contrasto. Costano 390 euro.

Immancabili i dettagli di lusso. La conduttrice non si separa mai dai suoi preziosi bracciali, che sovrappone ai polsi. Spiccano in particolare quelli col proprio nome e col nome del figlio Nathan Falco Briatore. Tra i più preziosi ci sono poi i costosi gioielli di Cartier della celebre linea Love con diamanti. Insomma, una perfetta regina delle nevi vestita di bianco.