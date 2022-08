Tendenze autunno 2022: sono di moda i look in bianco totale (come quello di Meghan Markle) L’autunno 2022 si avvicina ed è arrivato il momento di analizzare i trend da seguire nei primi giorni freschi dell’anno. I look total white saranno un vero e proprio must e a dimostrarlo è stata Meghan Markle, che sulle pagine di The Cut ha posato elegantissima con indosso un tailleur candido.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze moda Autunno/Inverno 2022-2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'estate 2022 volge al termine ma quest'anno sarà possibile portare un tocco di luminosità in stile vacanziero anche in autunno. In che modo? Attraverso il proprio look. A spopolare nella prossima stagione saranno infatti gli outfit total white, che risulteranno perfetti ed eleganti anche quando l'abbronzatura comincerà ad andar via. Raggiante, vitaminico, minimal e raffinato: il bianco è la scelta perfetta per affrontare con stile la normale quotidianità cittadina. A lanciare il trend sono state diverse star, prima tra tutte Meghan Markle, che in uno shooting fotografico realizzato per una rivista glamour è apparsa splendida in un tailleur bianco super chic. Ecco a chi stanno bene i look candidi e come abbinarli.

Meghan Markle, il look total white dallo stile mannish

Meghan Markle è diventata protagonista di uno shooting glamour pubblicato sulla rivista The Cut. Se in copertina ha sfoggiato dolcevita nero e orecchini preziosi, nel resto delle foto ha spaziato tra tubini neri e maxi dress in stile gitana. Ad attirare le attenzioni del pubblico, però, è stato soprattutto il suo look total white, destinato a dettare legge in fatto di tendenze per l'Autunno/Inverno 2022-23.

Balmain A/I 2022–23

La Duchessa è apparsa splendida ed elegante in un tailleur bianco firmato Proenza Schouler: i pantaloni palazzo sono fluidi ed esaltano la silhouette senza segnarla, mentre la giacca avvitata è contraddistinta da un unico bottone a contrasto e chiusura asimmetrica originale e chic. A completare il tutto non sono mancati i tacchi a spillo in tinta firmati Manolo Blahnik.

Bottega Veneta A/I 2022–23

A chi stanno bene e come abbinare gli outfit bianchi

Chi ha detto che la moda dei look total white può essere seguita solo in estate? Meghan Markle ha rivoluzionato le regole fashion, trasformando gli outfit bianchi nel must-have dell'autunno (soprattutto in versione mannish). Chi crede che i completi candidi possono essere sfoggiati solo in vacanza abbinati a un'abbronzatura dorata si sbaglia, la verità è che sono un'ottima alternativa super vitaminica ai colori cupi, l'ideale per portare un tocco di luminosità alle prime giornate fredde dell'anno.

Blumarine A/I 2022–23

L'optical white è perfetto sia per coloro che hanno una chioma corvina che per chi ha i capelli biondo platino, l'importante è declinare il trend nel modo che si adegua meglio al proprio stile. Tailleur mannish, tubini, completi con crop top e pencil skirt: il total white risulterà incredibilmente glamour in ogni versione.