Elisabetta Gregoraci non parla di Giulio Fratini: “Sono scaramantica, ma sono molto felice” Elisabetta Gregoraci parla della sua vita privata a Verissimo, passando dal rapporto con Briatore all’amore per suo figlio Nathan alla felicità di quest’ultimo periodo, su cui però non si sbilancia.

A cura di Ilaria Costabile

Ospite della puntata di domenica 20 novembre di Verissimo, è stata Elisabetta Gregoraci. La showgirl, seduta nel salotto di Silvia Toffanin, ha parlato di un periodo particolarmente felice della sua vita, che sta vivendo senza farsi sopraffare dalle preoccupazioni. Durante la trasmissione, poi, c'è stato un collegamento con Soverato, il suo paese natale, dove a salutarla c'erano suo padre e sua nonna Elisabetta, che questa estate ha compiuto 101 anni.

Elisabetta Gregoraci ricorda il legame con sua madre

Elisabetta Gregoraci si racconta in un'intervista a tu per tu con Silvia Toffanin, parlando innanzitutto del rapporto che aveva con sua madre, mancata quando lei era ancora giovanissima, un legame che ha cercato di emulare anche nel rapporto con suo figlio, Nathan:

Sono nata quando lei aveva 20 anni, quindi giovanissima. Era la mia migliore amica, oltre che la mia mamma, lei era il mio punto di riferimento, io con lei facevo tutto, il consiglio disinteressato, mi diceva tutto, anche le cose meno carine, era una donna molto forte, molto tosta, sto cercando di trasmettere quello che lei mi ha insegnato a Nathan.

Il rapporto con Briatore dopo la separazione

L'amore per suo figlio Nathan, condiviso con l'ex marito Flavio Briatore, è riuscito a dare la giusta forza ad un rapporto che dopo 13 anni d'amore si è poi chiuso, ma l'affetto tra i due ex non si è mai spento:

Io e Flavio abbiamo sempre detto questa, quando abbiamo deciso dopo 13 anni di lasciarci ci vogliamo molto bene, abbiamo molto rispetto l’uno dell’altro, ma stiamo sempre insieme, perché abitiamo a 500mt l’uno dell’altro. Io ho detto subito la verità al bambino, perché sono molto più intelligenti e più svegli di noi. Siamo stati bravi, posso dirlo, dopo sei anni.

Il riserbo sulla sua vita privata

Silvia Toffanin cerca, però, di avere qualche informazione più dettagliata circa la vita sentimentale della showgirl, avanzando l'ipotesi che volesse raccontarle qualcosa dopo le varie paparazzate di questi mesi che l'hanno vista insieme a Giulio Fratini. la conduttrice, quindi, chiede alla sua ospite se c'è la possibilità che in futuro possa tornare con il suo ex marito, visto che nessuno dei due si è poi costruito una nuova vita dopo la separazione. Arriva, decisa, la risposta della showgirl:

No, non torneremo insieme. Nessuno ha avuto delle storie importanti, sono passati sei anni da quando ci siamo lasciati. Lui lo sa che per lui ci sono sempre, litighiamo, lo sa che può contare su di me. Ci vuole molta testa e molta pazienza.

E per quanto riguarda il presente e la sua vita privata, Elisabetta Gregoraci non si sbottona e rivela: "È un periodo molto felice della mia vita, sto bene, quando mi vivo le cose sono scaramantica, ho l’ansia che succeda qualcosa, la vivo serenamente, alla giornata".