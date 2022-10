Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, la storia è ufficiale: le foto della vacanza d’amore Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini passeggiano per le strade fiorentine, scambiandosi effusioni e senza più nascondersi. Ormai la storia è ufficiale.

A cura di Ilaria Costabile

Elisabetta Gregoraci ha sempre dichiarato che il giorno in cui sarebbe stata fidanzata seriamente non si sarebbe nascosta, ed è quello che sta accadendo in queste settimane, dove la showgirl si mostra serena e spensierata accanto a Giulio Fratini, il suo nuovo compagno. Il settimanale Chi, li ha beccati per le strade di Firenze, città natale dell'imprenditore, dove camminano per le strade del centro, mano nella mano.

Effusioni nel centro di Firenze

Un abbraccio, qualche selfie scattato dal telefono della showgirl, una pausa per il gelato con tanto di assaggio e di nuovo abbracciati diretti, presumibilmente verso casa.È così che Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini ufficializzano la loro relazione, sebbene nei mesi scorsi c'erano già stati degli avvistamenti in atteggiamenti piuttosto complici. I due, quindi, non hanno più intenzione di nascondersi e questo non può che essere un buon segnale per la coppia, dal momento che l'ex gieffina ha sempre avuto remore nel mostrarsi al fianco di altri uomini dopo la fine del suo matrimonio con Flavio Briatore. Unica eccezione è per Francesco Bertuzzi, con il quale comunque le apparizioni pubbliche non erano così frequenti.

Foto del settimanale Chi

Le presentazioni in famiglia

Dopo Milano, la Sicilia e il Twiga questa estate, ecco che i due sono di nuovo insieme e sembrano decisamente contenti di trascorrere qualche giorno in compagnia l'uno dell'altra. Non è escluso che ci siano già state anche le presentazioni in famiglia, visto che si trovano proprio a Firenze, dove Fratini ha la sede dell'azienda creata dal nonno diversi anni fa, la Rifle Jeans. Fratini, tra gli imprenditori più facoltosi under 35 secondo Forbes, è un manager affermato, ceo della società Belvedere Angelico, che si occupa di sostenibilità. Intanto, anche Elisabetta Gregoraci potrebbe aver presentato il suo compagno al figlio, Nathan Falco, da sempre la sua priorità, ma non si ha la certezza che questo incontro sia già avvenuto, poiché il ragazzo vive a Monte Carlo, a pochi isolati dal padre.