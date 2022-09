Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini non si nascondono più: nelle nuove foto sorridono ai paparazzi

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini non si nascondono più. Il settimanale Chi, che già li aveva paparazzati in passato, torna a pubblicare delle foto che ritraggono la coppia. Se nel primo servizio, tentavano di sfuggire ai fotografi, negli scatti pubblicati questa settimana sorridono alla macchina fotografica.

Nelle foto pubblicate dal settimanale Chi, la showgirl e l'imprenditore vengono immortalati a Milano prima di giorno, poi a tarda sera. Negli scatti diffusi dal magazine diretto da Alfonso Signorini, i due camminano sottobraccio sotto la pioggia, poi si fermano e l'imprenditore scatta delle foto a Elisabetta. Infine, entrambi sorridono ai fotografi, mentre Gregoraci si ripara dalla pioggia con la borsetta. Insomma, non hanno più intenzione di fuggire.

Il settimanale Chi ricostruisce il flirt tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini. La loro conoscenza sarebbe nata all'inizio dell'estate. La frequentazione con l'imprenditore, sembra essere la dimostrazione che l'ex gieffina è ormai pronta a voltare pagina dopo il matrimonio finito con Flavio Briatore. Il magazine ha ricostruito gli ultimi spostamenti dei due:

Eccoli a Milano, durante la settimana della moda. Tra una sfilata e l’altra lei va a cambiarsi a casa di lui, di cui ha le chiavi; poi arriva anche Fratini e dopo un po’ scendono insieme e raggiungono un'amica. La sera, però, sono di nuovo soli: si sono cambiati per andare a cena e in discoteca e quando escono dal portone, non si nascondono alla vista del nostro fotografo.