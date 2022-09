Signorini a Pretelli: “Hai baciato Elisabetta Gregoraci con la lingua?”, la replica di Pierpaolo Alfonso Signorini, ospite del GFVip Party, ha punzecchiato Pierpaolo Pretelli. Davanti a Giulia Salemi, gli ha chiesto se abbia baciato “con la lingua” Elisabetta Gregoraci nella casa del Grande Fratello.

A cura di Daniela Seclì

Lunedì 19 settembre al via su Canale5, la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Prima che la puntata iniziasse, però, Alfonso Signorini si è intrattenuto con Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge, nuovi conduttori del GF Vip Party. Ad accompagnare Signorini, Giulia Salemi che ha assistito a una domanda indiscreta che il direttore del settimanale Chi ha rivolto al suo fidanzato.

La domanda di Alfonso Signorini sul bacio tra Pretelli e Gregoraci

Alfonso Signorini è tornato con la mente al bacio che Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci si scambiarono in piscina, nel corso di una prova. Il conduttore del Grande Fratello Vip ha chiesto all'ex gieffino: "Ma in quel famoso bacio con Elisabetta Gregoraci, che vi siete dati appena conosciuti – se lo chiedono tutti – la lingua c'era oppure no? Perché lei ha messo la mano davanti". Giulia Salemi, che nella nuova edizione del reality sarà l'anello di congiunzione tra lo studio e i social, sorrideva imbarazzata.

La replica di Pierpaolo Pretelli è rivolta a Giulia Salemi

Pierpaolo Pretelli non ha avuto problemi a rispondere ad Alfonso Signorini. Innanzitutto ha spiegato perché, in quell'occasione, l'ex moglie di Flavio Briatore coprì il bacio con la mano: "Lei mi disse che aveva messo la mano d'avanti per non far vedere al figlio. Ci sta". Poi, ha fatto una precisazione. In molti ricorderanno che, qualche tempo dopo, Pretelli baciò in piscina la donna che poi sarebbe diventata la sua fidanzata, Giulia Salemi. Pierpaolo ha precisato: "L'unica lingua, che la mia lingua ha toccato in quella piscina è stata quella di Giulia. Tutto regolare" e Alfonso Signorini ha esultato: "Abbiamo già uno scoop". In realtà, i fan dei Prelemi conoscevano già la risposta. Nonostante l'interesse iniziale di Pretelli per Elisabetta Gregoraci, la fiamma si spense nel giro di poche settimane, senza mai giungere a una concretezza.