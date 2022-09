Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, spunta la prima foto che testimonia l’estate insieme Dopo le voci insistenti sulla loro liason e un’inaspettata conferma da parte dell’ex Roberta Morise, il settimanale Diva e Donna ha pubblicato le foto che testimoniano l’estate trascorsa insieme tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini.

A cura di Giulia Turco

(Foto dal settimanale Diva e Donna)

Elisabetta Gregoraci, donna forte e indipendente, sembra aver lasciato sciogliere lentamente il suo cuore sotto il sole dell’estate 2022. Dalla rottura con Flavio Briatore si è sempre dichiarata felicemente single ed è stata molto attenta a non far trapelare alcun gossip sulla sua vita privata, ma le voci sul flirt con Giulio Fratini, ex di Roberta Morise e Raffaella Fico si sono fatte sempre più corpose e le foto pubblicate sul settimanale Diva e Donna sembrano proprio essere una conferma del tenero che c’è tra loro.

L'estate insieme in un resort di lusso in Sicilia

Forse ancora poco per affermare con certezza che Elisabetta Gregoraci è di nuovo innamorata, ma di certo Giulio Fratini sta ronzando intorno alla bella showgirl calabrese. Le foto pubblicate da Diva e Donna raccontano di una certa complicità tra loro, che hanno trascorso insieme qualche giornata di mare, prima al Twiga, il locale di Flavio Briatore, poi a Noto, in un resort esclusivo della Sicilia. Stando al gossip, Elisabetta Gregoraci e Fratini si frequenterebbero gran segreto, ma giù in piena estate il settimanale Chi dava per certa la loro liason, fuga d'amore compresa.

Elisabetta Gregoraci durante il soggiorno al resort di Noto.

La conferma di Roberta Morise

A confermare la possibilità di un amore tra Eli Greg e l’imprenditore 30enne è stata l’ex fidanzata di lui Roberta Morise che, a sorpresa, negli scorsi giorni ha lasciato su Instagram un commento a dir poco inaspettato. A chi le chiedeva un commento sul gossip, Morise ha replicato: “Sono felice per entrambi”. La conduttrice di Rai 12 ha ufficializzato la rottura con il giovane manager toscano lo scorso luglio. “So che le relazioni possono vivere alti e bassi, ma ho resistito”, aveva confidato a cuore aperto al settimanale Confidenze. “Alla fine però è arrivato anche un tradimento da parte sua. Non lo commento, ma ho capito che devo imparare ad essere un po’ meno buona”.