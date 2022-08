Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini insieme, il gossip sulla showgirl e l’ex di Roberta Morise Tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, giovane imprenditore toscano, ci sarebbe un flirt in atto. Il 30enne ha da poco chiuso una storia con un altro volto noto della tv: Roberta Morise.

A cura di Ilaria Costabile

L'estate è da sempre la stagione più prolifica per i gossip, tra storie che finiscono e altre che iniziano, ci sono sempre delle coppie al centro del chiacchiericcio che si consuma sotto i caldi raggi del sole. Secondo il settimanale DiPiù Tv tra i flirt sbocciati in questi mesi ce ne sarebbe uno che vede al centro Elisabetta Gregoraci, che avrebbe intrapreso un'amicizia speciale con l'imprenditore Giulio Fratini, ex fidanzato di Roberta Morise.

La fine della storia tra Roberta Morise e Giulio Fratini

Forse i più non erano a conoscenza del fatto che la conduttrice di Rai1, ex naufraga dell'Isola dei Famosi, aveva messo la parola fine alla storia con il giovane manager toscano. Lo scorso luglio, infatti, era stata proprio Roberta Morise ad ufficializzare la rottura con il 30enne, in un'intervista a cuore aperto con il settimanale Confidenze, al quale aveva rivelato che tra i motivi che avevano portato alla fine di un rapporto durato un anno e mezzo c'era anche un tradimento:

So che le relazioni possono vivere alti e bassi, ma ho resistito. Alla fine, però, è arrivato anche un tradimento da parte sua. Non lo commento, ma ho capito che devo imparare a essere un po’ meno buona.

La conduttrice di Rai1, quindi, non ha nascosto il suo dispiacere per come si siano evolute le cose con Giulio Fratini, dal momento che si è trattato di una relazione che dopo tanta sofferenza le aveva regalato una ventata di felicità. "Io continuo per la mia strada, non mi faccio piegare, affronto come sempre le delusioni a testa alta. E continuerò a credere nell’amore" ha dichiarato al 36enne al settimanale.

Giulio Fratini e Roberta Morise, fonte Instagram

Il flirt tra Giulio Fratini ed Elisabetta Gregoraci

Intanto sembra proprio che Fratini, con all'attivo una frequentazione con Raffaella Fico prima della Morise, abbia puntato gli occhi su Elisabetta Gregoraci. I due si sarebbero conosciuti all'inaugurazione di una "nuova attività" e avrebbero trascorso, secondo il settimanale DiPiù, qualche serata insieme al Twiga di Forte dei Marmi. Alcuni amici vicini al 30enne toscano, a capo del noto marchio di abbigliamento Rilfe e impegnato in più settori, dalla bioenergetica agli alberghi di lusso, avrebbero rivelato che il giovane Giulio stravede per la ex moglie di Flavio Briatore e avrebbe intenzioni più che serie. Al momento si tratta di indiscrezioni, ma l'estate è ancora lunga e magari spunteranno fuori nuovi indizi che andranno ad avvalorare quelli che per ora sono soltanto rumors.