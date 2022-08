Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, ex di Raffaella Fico: “Insieme in un resort di lusso” Pare continuare la frequentazione tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, ex di Roberta Morise e Raffaella Fico. Secondo Chi, i due sarebbero reduci da una breve vacanza in un resort di lusso in Sicilia.

A cura di Stefania Rocco

Starebbe rapidamente diventando importante il rapporto tra Elisabetta Greograci e Giulio Fratini, imprenditore ed ex fidanzato di Roberta Morise e Raffaella Fico. Per il momento, nessuno dei due ha ufficializzato la presunta relazione in corso ma una serie di movimenti social e, nelle ultime ore, anche un’indiscrezione di Chi, sembrerebbero confermare che le cose si stanno muovendo in quella direzione.

“Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini insieme in Sicilia”

A proposito della frequentazione tra i due, la rivista diretta da Alfonso Signorini scrive: “Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, ex di Raffaella Fico e Roberta Morise, continuano a frequentarsi in gran segreto. Gli ultimi rumors li segnalano insieme in Sicilia, in un resort di lusso”.

Elisabetta Gregoraci in un resort a Noto fino a qualche ora fa. L’arredamento che compare nella foto condivisa dalla conduttrice è lo stesso che si vede nelle foto pubblicate dal San Corrado di Noto su Instagram.

L’ultima foto di Elisabetta Gregoraci scattata in un resort a Noto

Il resort in questione – una rapida ricerca in rete lo dimostra – è il San Corrado di Noto, una meravigliosa struttura siciliana all’interno della quale è possibile pernottare, stando a quanto indicato sul sito, a partire da 500 euro a notte. Proprio il San Corrado ha fatto da sfondo alle vacanze siciliane di Elisabetta. Basta guardare l’ultimo post pubblicato su Instagram per accorgersene, post che ha ottenuto il like proprio di Fratini. Per il momento, tuttavia, Elisabetta sembrerebbe non avere intenzione di uscire allo scoperto. Non ha smentito le indiscrezioni circolate a proposito della presunta relazione in corso con l'ex fidanzato di Roberta Morise ma, come di solito accade in questi casi, non ha nemmeno confermato che con l'imprenditore ci sarebbe del tenero. Anche Fratini tace. L'unica relazione precedente mai resa pubblica dall'imprenditore è stata quella con la ex conduttrice di Rai1.