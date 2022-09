Roberta Morise conferma la storia tra l’ex Giulio Fratini ed Elisabetta Gregoraci È Roberta Morise a confermare la relazione tra l’ex fidanzato Giulio Fratini ed Elisabetta Gregoraci. “Sono felice per loro”, ha scritto la conduttrice.

A cura di Stefania Rocco

Tra le fidanzate note di Giulio Fratini c’è Roberta Morise, conduttrice Rai che ha partecipato all’ultima edizione dell’Isola dei famosi. Ed è stata proprio lei, con un commento su Instagram, a confermare la presunta relazione in corso tra l’imprenditore ed Elisabetta Gregoraci. “Sono felice per loro”, ha scritto Roberta in risposta a chi le faceva notare il flirt nato tra Fratini e la ex moglie di Flavio Briatore. Al commento ha aggiunto l’emoticon di un cuoricino, come per dimostrare le sue buone intenzioni.

“Giulio Fratini ed Elisabetta Gregoraci insieme in Puglia”

È stato il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ex conduttore del GF Vip al quale Elisabetta ha partecipato da concorrente, a rivelare la relazione in corso tra la conduttrice e l’imprenditore. I due sarebbero stati avvistati durante una breve vacanza in un lussuoso resort pugliese. Le foto postate da Elisabetta su Instagram hanno confermato che la donna fosse ospite dell’hotel in questione. Fratini, invece, tende a essere più riservato e a condividere meno dettagli della sua vita privata sui social.

Giulio Fratini è l’ex fidanzato di Roberta Morise e Raffaella Fico

Elisabetta Gregoraci, se la relazione tra i due fosse confermata, non sarebbe l’unica donna dello spettacolo ad avere ceduto al fascino di Giulio Fratini. La prima donna nota insieme al quale l’imprenditore fu fotografato è stata Raffaella Fico, altra showgirl ed ex compagna di Mario Balotelli (padre di sua figlia Pia). A distanza di qualche mese da quel momento, Fratini uscì allo scoperto al fianco di Roberta che per qualche tempo è stata ufficialmente la sua compagna. E proprio da lei sono arrivati i primi auguri pubblici per il rapporto non ancora confermato con Elisabetta.