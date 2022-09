Chi è Giulio Fratini, il presunto fidanzato di Elisabetta Gregoraci è un imprenditore di successo Giulio Fratini è un ricco imprenditore, ex fidanzato di Roberta Morise e Raffaella Fico, che secondo il settimanale Chi avrebbe iniziato una frequentazione con Elisabetta Gregoraci.

Giulio Fratini, ex fidanzato di Roberta Morise e di Raffaella Fico, è un ricco imprenditore che secondo quanto circola nel mondo del gossip sarebbe il nuovo compagno di Elisabetta Gregoraci. Inserito da Forbes nella lista dei talenti under 30 che si sono distinti nel 2020, il classe '92 si è laureato al Politecnico di Milano e oggi è un affermato manager che lavora in diversi settori, tra hotel di lusso, abbigliamento e bioenergia.

Chi è Giulio Fratini, l'imprenditore di successo inserito nella classifica Forbes

Laureato al politecnico di Milano e con un master ottenuto presso il Kings College di Londra, Fratini è il Ceo della holding Belvedere Angelico specializzata in real estate, hotel ed energie rinnovabili. Ha il nome di suo nonno, fondatore del marchio Rifle Jeans. Anche il padre di Giulio, Sandro Fratini, è popolare. Ad averlo reso noto è la sua collezione di orologi preziosi – soprattutto Rolex, Patek Philippe, Vacheron Constantin e Audemars Piguet – il cui valore è stimato intorno al miliardo di euro.

Il presunto flirt con Elisabetta Gregoraci

Il settimanale Chi ha lanciato l'indiscrezione che vedrebbe Elisabetta Gregoraci vicina a Giulio Fratini. I due sarebbero stati avvistati durante una vacanza in un lussuoso resort in Puglia, relax documentato anche dalla stessa conduttrice televisiva ed ex concorrente del GF Vip su Instagram. Ad avvalorare il gossip anche l'ex fidanzata di lui, Roberta Morise, che sui social ha risposto ad un utente che le chiedeva della nuova indiscrezione: "Sono felice per loro" sono state le sue parole.

Le ex fidanzate Raffaella Fico e Roberta Morise

Quella con Raffaella Fico sarebbe stata la prima storia d’amore con un volto popolare della televisione. Le prime foto che confermavano la relazione tra i due furono pubblicate dal settimanale Chi. In seguito è stato fidanzato con Roberta Morise, nell'aprile 2021 l'ex volto de L'Eredità ed ex naufraga dell'Isola dei Famosi raccontò di essere molto felice con l'imprenditore. Dopo un presunto tradimento, oggi è lei a fare i primi auguri pubblici per il rapporto dell'ex con la Gregoraci, non ancora confermato dai diretti interessati.