Roberta Morise: “Mi hanno detto che non avrei più lavorato con una telefonata piena di bugie” Roberta Morise si racconta in un’intensa intervista a Verissimo, dove parla dell’esperienza all’Isola dei famosi, del periodo non sereno sul lavoro, ma anche della storia della sua famiglia.

A cura di Ilaria Costabile

Ospite della puntata di sabato 16 aprile di Verissimo, è stata Roberta Morise. Reduce dall'esperienza dell'Isola dei Famosi, la conduttrice si racconta nel salotto di Silvia Toffanin, ricordando il suo amato papà scomparso quando era solo una ragazzina e parlando anche del lavoro perso inaspettatamente, la scorsa estate.

La partecipazione all'Isola dei Famosi

Un'esperienza, quella in Honduras, durata tre settimane, durante le quali Roberta Morise ha dato tutta se stessa, rischiando anche di compromettere la sua salute non risparmiandosi anche quando avrebbe dovuto fermarsi. Nonostante ciò, però, ritornerebbe senza dubbio per poter continuare questo viaggio unico:

Si mangia zero, c’è l’invasione dei mosquitos, ma la convivenza è la cosa più difficile che la fama. Sapevo che sarei arrivata a superare me stessa, prova del fuoco, sei minuti, ustioni riportate ma abbiamo vinto. Loro sono stati gentili, perché delle ustioni di secondo grado non è l’ideale stare al sole, con il mare, loro mi hanno dato delle bende e io per non perdere la possibilità di vivere l’esperienza più bella della mia vita, non mi sono mai lamentata. Lo rifarei mille volte.

Il lavoro non confermato

Si tratta di un vero e proprio ritorno sul piccolo schermo per Roberta Morise, che dopo anni e anni in Rai, dove è stata protagonista di trasmissioni assai note, ha deciso di rimettersi in gioco partendo per l'Isola. Una nuova esperienza che arriva dopo un periodo non propriamente facile dal punto di vista lavorativo, dal momento che non è stata confermata alla conduzione de I Fatti Vostri, sebbene non ci fosse nulla che potesse farle pensare a questo allontanamento:

Vengo da un periodo non sereno, dove per la prima volta in vita mia, non ho saputo gestire la fine di un lavoro non aspettata, non sapevo da dove partire e ricominciare.Tre giorni dopo la chiusura del programma ho avuto una telefona di bugie, mi si diceva che non sarei stata più la protagonista del programma, si è poi dimostrato altro. è stato uno di quelli a cui sono stata più legata. Io andavo d’accordissimo con Magalli, ci siamo trovati molto bene, e neanche lui se lo aspettava.

La scomparsa del padre

La storia di Roberta Morise è quella di una ragazza come tante, calabrese, che un po' per gioco, decise di partecipare ad un concorso di bellezza, che potenzialmente potrebbe aprirle le porte di una carriera nel mondo dello spettacolo, ma qualcosa cambia momentaneamente la direzione del suo cammino, ovvero la scomparsa prematura di suo padre: "La mia era la classica famiglia che si racconta nelle fiabe, un papà e una mamma bellissimi, si sono visti e si sono innamorati, si sono amati dal primo momento e per tanti anni. Papà è venuto a mancare troppo presto per questo amore, lui aveva solo 48 anni e mamma 40″. La showgirl racconta con grande commozione quel periodo così difficile:

Sono passati tanti anni, 17, ma è come se fossero passate 17 ore. Io partecipai a Miss Italia, c’era la casa invasa da fiori per me. Un mese dopo a lui piaceva molto la bici, è caduto, per una caduta stupidissima, e ha perso la vita e ha lasciato le sue tre principesse da sole, perché noi ci siamo sempre sentite così. All’improvviso cambia tutto, non hai una mamma perché è distrutta dal dolore, mia sorella si è spenta. Chi ha dimostrato di essere un po’ roccia in quel momento sono stata io, con tutta l’umiltà possibile sono stata un po’ il marito di mia madre.

Il desiderio di diventare mamma

Non manca, poi, un tuffo nel presente e agli aspetti più intimi del suo privato, dopo aver visto un videomessaggio di suo nipote che le ha permesso di cimentarsi nel ruolo di zia, ma anche di futura mamma. Alla domanda sul desiderio di maternità presentatale dalla padrona di casa, Roberta Morise sembra avere le idee piuttosto chiare: