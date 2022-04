Roberta Morise torna in tv dopo l’Isola dei Famosi, quale programma condurrà Roberta Morise è pronta a tornare in tv dopo l’Isola dei Famosi. Stando ad alcune indiscrezioni, sarà la conduttrice di Camper, il programma di Rai1 che sostituirà nei palinsesti estivi È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici.

A cura di Elisabetta Murina

L'avventura di Roberta Morise all‘Isola dei famosi è durata solo qualche settimana: la naufraga ha dovuto lasciare l'Honduras nella puntata del 7 aprile dopo aver perso al televoto con Laura Maddaloni. La showgirl però è pronta a tornare in televisione, questa volta come conduttrice. Stando a quanto riporta TvBlog, la prossima estate farà ritorno in Rai, dove sarà conduttrice di un programma che nel palinsesto estivo sostituirà È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici.

Quale programma condurrà Roberta Morise

Secondo Tv Blog, Roberta Morise tornerà in Rai alla conduzione di Camper, il programma di Rai1 che nei mesi estivi prenderà il posto di È sempre mezzogiorno con Antonella Clerici, andando in onda tutti i giorni nella fascia mattutina. L'ex naufraga sarebbe stata scelta dai vertici dell'azienda al posto di Bianca Guaccero, padrona di casa di Detto Fatto, che non si sa ancora se sarà riconfermato dopo la pausa estiva. Al fianco della Morise, nel ruolo di conduttore, ci sarà anche Tinto, in uno show di cui ancora non sono stati resi noti i dettagli.

Il lavoro non confermato a I Fatti Vostri

Un'occasione importante per l'ex naufraga che arriverebbe dopo un periodo lavorativo difficile, dal momento che non è stata confermata alla conduzione de I Fatti Vostri, quasi a sorpresa, visto che non c'era nulla che le facesse pensare a un allontanamento. La Morise si è sempre trovata bene a lavorare con Magalli, che ha affiancato nel programma per due anni, dal 2018 al 2020, come ha raccontato in una recente intervista a Verissimo: