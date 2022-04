Isola dei Famosi, Roberta Morise attacca Lory Del Santo: “Sa giocare molto bene” Finita su Playa Sgamada, Roberta Morise si sfoga con Laura Maddaloni riguardo al comportamento di Lory del Santo, contro cui ha perso al televoto, definendola una stratega e un’abile giocatrice.

Nella scorsa puntata dell'Isola dei Famosi, andata in onda lunedì 4 aprile, Marco Melandri ha ufficialmente lasciato il reality mentre la coppia formata da Blind e Roberta Morise è "scoppiata". I due hanno perso al televoto contro Lory Del Santo e Marco Cucolo e sono finiti su Playa Sgamada, con la possibilità di gareggiare come giocatori singoli. Ma a Roberta non è per niente piaciuto il comportamento della compagna, tanto che l'ha accusata di essere una abile giocatrice e, per questo, di aver superato il televoto. Di questo argomento ne ha parlato con Laura Maddaloni su Playa Sgamada.

Cosa ha detto Roberta Morise su Lory Del Santo

Roberta Morise si trova ora su Playa Sgamada insieme all'ex compagno di gioco Blind, a Jovana (che ancora non è mai approdata su Playa Accopiada) e a Laura Maddaloni, moglie di Clemente Russo. È proprio con quest'ultima che la naufraga si è sfogata riguardo al comportamento che Lory del Santo ha avuto nei suoi confronti, sia durante la puntata che nel resto della settimana.

"Persone che non sanno vivere la vera essenza dell'Isola. Io ho visto solo persone dormire, stare in tenda, non fare gruppo e nessun tipo di attività se non nel momento della lucina rossa", ha spiegato Roberta Morise riferendosi all'ex compagna, verso la quale si era già scagliata durante la settimana, accusandola di essere una "regista" e di cambiare comportamento davanti alle telecamere. E ha poi aggiunto: "Non andare a parlare di me dietro le spalle dicendo che c'è più feeling con altra gente. Non dire ca**ate che non ti crede nessuno. Brava lei, gioca bene, io non so giocare".

Cosa è successo durante la puntata del 4 aprile

Durante l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, Lory Del Santo è stata attaccata dalla maggior parte dei naufraghi, che l'hanno accusata di essere falsa e stratega. Lei ha provato a difendersi:

Se si parla quando ci sono le telecamere non va bene, perché dicono che ti vuoi far vedere. Se si parla quando non ci sono le telecamere, vuol dire che complotti. Se non si parla per niente, vuol dire che non ti esprimi. Io lavoro e non parlo 24 ore su 24. Mi vengono momenti che sto zitta.

Il suo compagno d'avventura e nella vita, Marco Cucolo, ha provato a reagire e a giustificarsi, sostenendo di non avere nessun problema con il gruppo e di essere quindi estraneo a ogni tipo di dinamica di quel genere.