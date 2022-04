Tutti contro Lory Del Santo, Marco Cucolo: “Io con il gruppo non ho problemi” All’Isola dei Famosi tutti schierati contro Lory Del Santo, ritenuta falsa. Anche Marco Cucolo è uscito fuori: “Io con il gruppo non ho problemi”.

Nella scorsa puntata è emerso un retroscena che riguarda la nomination di Nicolas Vaporidis a Clemente e Laura. La persona che avrebbe consigliato Nicolas Vaporidis di votare la coppia, condannandola alla Playa Sgamada, proprio da Lory Del Santo. La ex Drive In insieme al suo compagno Marco Cucolo sono stati messi all'indice. La maggioranza del gruppo, infatti, si è schierato contro di loro. La Del Santo ha provato a difendersi: "La maggioranza ha detto che io parlo solo quando ci sono le telecamere, quando non ci sono io dormo". Laura, però, ha già scoperto il gioco di Lory Del Santo: "Credo che lei sia una stratega".

La reazione di Marco Cucolo

Il fidanzato Marco Cucolo è forse il peggior difensore di Lory Del Santo in questo momento. I suoi tentativi sembrano goffi e soprattutto non riesce mai a parlare in sua presenza, perché viene sempre interrotto proprio da lei. Se ne accorgono anche gli altri naufraghi che sembrano ridere alle spalle della coppia, chiaramente disequilibrata in favore di Lory Del Santo. Cucolo, però, prova a difendere la compagna: "Lory è una persona che ha bisogno dei suoi spazi. Il gruppo? Non ho problemi con loro. Tutte le dinamiche che sono avvenute io non ne sono stato partecipe". Questa reazione è stata intesa come una sorta di reazione.

Le parole di Lory Del Santo

Lory Del Santo ha provato a difendersi a suo modo. È stata accusata di spuntare come un fungo appena vede le telecamere accese, ma lei ha voluto replicare dicendo che nell'Isola dei Famosi non c'è un modo che vada bene agli altri. E allora ha replicato duramente:

