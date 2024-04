video suggerito

Roberta Morise incinta festeggia l’addio al nubilato con le amiche: “Enrico Bartolini sei sicuro?” Roberta Morise ha festeggiato l’addio al nubilato con le amiche, organizzando un divertente pigiama party e condividendo sui social alcuni scatti della serata. La conduttrice è incinta e a fine maggio partorirà il primo figlio con il compagno, lo chef Enrico Bartolini, che il 31 agosto diventerà anche suo marito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Roberta Morise diventerà presto mamma. A fine maggio, nascerà il primo figlio con il compagno, lo chef Enrico Bartolini. "Si chiamerà Gianmaria", aveva svelato ospite nel programma La Volta Buona. I due convoleranno poi a nozze a fine agosto e il matrimonio sarà celebrato da Alberto Matano. In attesa della nascita del primo figlio e del suo grande giorno, Morise ha festeggiato l'addio al nubilato insieme alle amiche, condividendo su Instagram alcuni divertenti scatti della serata.

L'addio al nubilato di Roberta Morise con le amiche

In attesa del matrimonio con lo chef Bartolini, che si celebrerà il prossimo 31 agosto, Roberta Morise ha festeggiato l'addio al nubilato in compagnia delle sue "damigiane", come ha voluto simpaticamente soprannominare le amiche e damigelle, che la accompagneranno nel grande giorno. Come si vede in alcune immagini condivise su Instagram, la futura mamma e sposa ha trascorso una serata con le amiche più strette organizzando un pigiama party, con maschere di bellezza, decorazioni e torta a tema. Morise ha indossato un abito bianco con un velo da sposa e ha tagliato una torta a forma di cuore, con la scritta ‘bride to be'. Tra le sue storie Instagram, ha anche condiviso un suo scatto rivolgendosi al futuro marito: "Enrico, sei ancora sicuro?".

Roberta Morise presto mamma e sposa

La notizia della gravidanza della conduttrice di Linea Verde è emersa lo scorso dicembre, quando il settimanale Diva e Donna l'ha paparazzata per la prima volta con il pancione. Per Morise si tratta del primo figlio con il compagno Enrico Bartolini, con cui è stato un colpo di fulmine. "Mi sono innamorato, non pensavo potesse succedere. L'amore è una magia", aveva confessato lo chef in un'intervista al Corriere della Sera. I due diventeranno genitori di un maschietto, come avevano annunciato ospiti del programma La Volta Buona di Caterina Balivo, che hanno deciso di chiamare Gianmaria. Ad agosto, il 31, celebreranno poi il matrimonio, che sarà celebrato da Alberto Matano, come ha spiegato il settimanale Chi.