Roberta Morise incinta, aspetta un figlio da Enrico Bartolini: le prime foto con il pancione Roberta Morise è incinta: la conduttrice aspetta il primo figlio dallo chef stellato Enrico Bartolini, con cui è stato amore a prima vista. Il settimanale Diva e Donna ha paparazzato la futura mamma con il pancione, intenta a scegliere l’arredamento per la cameretta.

Roberta Morise è incinta. La conduttrice di Lina Verde è in dolce attesa del primo figlio con il compagno, lo chef stellato Enrico Bartolini. Lanciata come indiscrezione da Dagospia, la notizia è stata confermata dal settimanale Diva e Donna, che ha mostrato le prime foto della donna con il pancione.

Le prime foto di Roberta Morise incinta

Sarà un Natale diverso per Roberta Morise quello che sta per arrivare, perché sarà il primo in dolce attesa di un bebè. Il settimanale Diva e Donna ha mostrato i primi scatti della futura mamma con il pancione, paparazzata in un negozio di Milano intenta a scegliere l'arredamento della cameretta per il piccolo o la piccola, di cui appunto non si conosce ancora il sesso. Per la conduttrice si tratta del primo figlio, mentre il noto chef stellato Bartolini è già padre di due maschi e una femminuccia, Tommaso, Giovanni e Vittoria, nati dal precedente matrimonio.

L'amore tra Roberta Morise e Enrico Bartolini

Tra Roberta Morise ed Enrico Bartolini è stato un colpo di fulmine. "Mi sono innamorato, non pensavo potesse succedere. L'amore è una magia", aveva confessato lo chef in un'intervista al Corriere della Sera. Il primo messaggio grazie a una storia su Instagram, mentre la prima uscita a cena al ristorante. Anche per la showgirl, ex storica di Carlo Conti, è stato amore a prima vista, come ha raccontato ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona:

L'ho guardato e ho detto è lui e non pensavo potesse essere possibile, perché è bontà fatta persona, è l'uomo che ho sempre aspettato, giuro, non pensavo potesse esistere la perfezione. È accogliente, è dolce, è premuroso. Avevo smesso di crederci, definitivamente, sono stata tantissimi mesi lontana da qualsiasi forma di felicità, mi ero spenta.