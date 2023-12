“Roberta Morise è incinta”, i rumors sulla gravidanza della showgirl fidanzata con Enrico Bartolini Roberta Morise sarebbe in dolce attesa, stando a quanto rivelato da Dagospia. La showgirl calabrese è da qualche tempo fidanzata con lo chef stellato Enrico Bartolini, e sembra che i due abbiano anche intenzione di convolare a nozze la prossima estate.

A cura di Ilaria Costabile

Stando a quanto riporta Dagospia, la conduttrice di Linea Verde Discovery, Roberta Morise, sarebbe in dolce attesa. Il padre del bebè in arrivo è il nuovo compagno, Enrico Bartolini, lo chef più stellato d'Italia, che però è anche comparso in alcuni programmi tv. Al momento, da parte della showgirl non è arrivata alcuna conferma o smentita sulla soffiata pubblicata dalla testata diretta da Roberto D'Agostino.

I rumors sulla gravidanza e le nozze

Non solo un pargolo che potrebbe arrivare tra qualche mese, ma anche la volontà di fare sul serio con un matrimonio che, stando a quanto riporta la testata, dovrebbe celebrarsi il prossimo agosto. Tra Roberta Morise ed Enrico Bartolini, quindi, c'è voglia di fare famiglia, sebbene la loro storia d'amore sia iniziata da poco, ma tenendo conto delle ultime indiscrezioni sulla coppia, procede a gonfie vele. Lo chef, in una lunga chiacchierata con il Corriere della Sera, d'altra parte, si era lasciato andare ad una confessione a cuore aperto dicendo: "Mi sono innamorato, non pensavo potesse succedere. L'amore è una magia"

L'inizio della storia d'amore con Enrico Bartolini

In un'intervista rilasciata lo scorso ottobre a Caterina Balivo, nel programma pomeridiano La Volta Buona, anche Roberta Morise aveva raccontato con trasporto come è iniziata la conoscenza con Bartolini, diventato in pochi mesi il suo compagno:

Andiamo a Dubai per qualche giorno di vacanza con le amiche, e Monica dice andiamo a trovare Enrico (Bartolini ndr.) che è un mio amico. Lui non c'era al ristorante, però io ho condiviso la storia di Monica, lui ha gentilmente risposto alla storia, dicendo "che pensiero gentile che hai avuto, Roberta. E niente è iniziato tutto lì, con un tag. Il primo appuntamento, no in realtà io ero in vacanza, subito dopo Camper, a Castiglione della Pescaia, con una delle mie più care amiche, e lui mi scrive chiedendomi di cenare insieme, ma io stavo con questa mia amica. Però io lì, quando l'ho visto, colpo di fulmine.

La showgirl ammette di aver provato subito una forte emozione nel vederlo ed è così che ha deciso di lasciarsi andare alla felicità che, finalmente, dopo tante delusioni stava bussando alla sua porta: "L'ho guardato e ho detto è lui e non pensavo potesse essere possibile, perché è bontà fatta persona, è l'uomo che ho sempre aspettato, giuro, non pensavo potesse esistere la perfezione. È accogliente, è dolce, è premuroso. Avevo smesso di crederci, definitivamente, sono stata tantissimi mesi lontana da qualsiasi forma di felicità, mi ero spenta".