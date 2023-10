Roberta Morise ritrova l’amore con Enrico Bartolini, le foto della showgirl e lo chef stellato a Roma Roberta Morise sembra che abbia ritrovato l’amore. La showgirl è stata vista insieme allo chef stellato Enrico Bartolini mentre passeggiavano per le strade di Roma, intenti a scambiarsi baci ed effusioni.

A cura di Ilaria Costabile

Roberta Morise pare proprio che abbia ritrovato l'amore. La showgirl, infatti, è stata beccata tra le strade di Roma mentre era intenta a baciare con passione lo chef stellato Enrico Bartolini. Una conoscenza nata da poco, dal momento che la conduttrice si definiva single, ma sembra che tra i due ci sia un certo feeling.

Giornata di dolci effusioni a Roma

Beccati dal settimanale Chi per le strade di Roma, intenti a passeggiare e scambiarsi tenerezze, tra un bacio e una camminata abbracciati, i due si sono fermati a mangiare nel ristorante Pierluigi, in pieno centro e anche lì non sono mancati scambi di effusioni, tra mani che si stringevano e teneri baci sulla fronte. Non è chiaro quando sia nata questa passione, ma non è da escludere che quando Roberta Morise si è recata in Maremma nel corso della sua trasmissione, Camper, non abbia fatto una tappa gourmet in uno dei ristoranti dello chef toscano che può vantare il titolo di più stellato d'Italia, secondo al mondo.

Gli amori passati di Roberta Morise ed Enrico Bartolini

La showgirl è reduce da un periodo particolarmente felice dal punto di vista professionale, dal momento che Camper su Rai2, ha conquistato dei buoni ascolti questa estate, e anche lui è comparso in tv come giudice della trasmissione Celebrity Chef con Alessandro Borghese. Dal punto di vista sentimentale, invece, Roberta Morise si lascia alle spalle una storia con Giulio Fratini, ora compagno di Elisabetta Gregoraci, con il quale aveva costruito una relazione della quale più volte si era detta felice. Dopo la fine di questa storia, la showgirl ha preferito dedicare del tempo a sé stessa, concentrandosi sul lavoro e le sue passioni. Lo chef, invece, è padre di tre figli, il primo di 16 anni, ma c'è sempre stato il completo riserbo su chi sia stata la compagna dello chef toscano, dalla quale si è però separato almeno quattro anni fa.