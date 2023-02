Giulio Fratini regala una fuga d’amore a Elisabetta Gregoraci: “Si era assentato al suo compleanno” Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini sono stati paparazzati da Chi durante una fuga d’amore nei giorni di San Valentino: la coppia ha festeggiato anche il compleanno della showgirl. Durante la festa, l’8 febbraio, l’imprenditore si era assentato “per questioni di opportunità”.

A cura di Gaia Martino

Elisabetta Gregoraci ha trascorso San Valentino in compagnia del nuovo fidanzato, il primo dopo Flavio Briatore, l'imprenditore Giulio Fatini. La coppia uscita allo scoperto la scorsa estate, in occasione della festa degli innamorati, si è regalata un viaggio in Francia: sono stati paparazzati dai fotografi di Chi a Monmartre mentre si scattano selfie, passeggiano, poi si scambiano un bacio. La fuga d'amore è nata non solo per festeggiare la festa degli innamorati, "Giulio Fratini non c'era al compleanno della compagna e ha provveduto al regalo pochi giorni dopo".

Il romantico viaggio di Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini

Lo scorso 8 febbraio Elisabetta Gregoraci ha compiuto 43 anni e avrebbe dovuto fare a meno di Giulio Fratini nel giorno del suo compleanno. Si legge sul settimanale Chi che la showgirl ha festeggiato gli anni con gli amici e i familiari, compreso l'ex marito Flavio Briatore, con il quale ha mantenuto un ottimo rapporto anche per il bene del figlio Nathan Falco. Giulio Fratini non c'era, "forse per questioni di opportunità", si legge. Si sarebbe però subito fatto perdonare portandola, pochi giorni dopo, in vacanza in Francia. I primi due giorni, si legge, li avrebbero trascorsi in un hotel di lusso, all'Airelles Chateau, che si trova nel cuore della reggia di Versailles, con cene indimenticabili nel ristorante di Alain Ducasse, chef che vanta 21 stelle Michelin, Le Grand Controle. Il giorno prima di San Valentino sono poi volati a Parigi, si legge: le foto di Chi li mostrano vicini mentre passeggiano per le strade parigine, poi si fermano davanti alla vetrina di Cartier. La rivista di Signorini ricorda però che Fratini ha già regalato un anello importante alla sua fidanzata, spuntato fuori sul dito della showgirl dopo Natale.

Foto da settimanale Chi

È la prima volta che Gregoraci si espone così con un uomo dopo Briatore

Il settimanale sottolinea che questa è la prima volta che Elisabetta Gregoraci si espone così tanto con un uomo dopo la fine con Flavio Briatore. Nonostante la distanza – lei vive a Monte Carlo, lui a Firenze – la coppia vive felice la storia d'amore, senza nascondersi dagli occhi curiosi dei paparazzi. Due anni fa, si legge, l'imprenditore incontrò la showgirl su un treno, per caso, e fu subito colpo di fulmine. È riuscito a conquistarla e nell'ultima settimana le ha stretto la mano, passeggiando, nella città dell'amore, "delle grandi promesse".

